O lateral-direito Khellven, do Athletico, será o representante do futebol paranaense na seleção brasileira sub-20, que disputará um triangular amistoso contra Colômbia e Peru, entre os dias 25 de novembro e 4 de dezembro, na Granja Comary, centro de treinamento da CBF.

“Feliz demais por essa convocação. Que seja proveitosa e agregadora para minha carreira. Espero poder retribuir essa confiança, mostrar o meu valor e agarrar com unhas e dentes essa oportunidade”, disse ele.

Aos 18 anos, o jogador foi um dos destaques dos aspirantes do Furacão, que conquistou o Campeonato Paranaense. Depois, subiu para o time principal e chegou a ser titular sob o comando do técnico Tiago Nunes, inclusive nas finais da Copa do Brasil, diante do Internacional.

Porém, depois das decisões perdeu espaço para Madson e atuou apenas na goleada por 4×1 sobre o Goiás, no dia 27 de outubro. Mesmo assim agradou e é uma das apostas do Rubro-Negro para o futuro.

“Nada disso seria possível se não fosse o Athletico, por oferecer toda a estrutura para eu trabalhar, pela confiança da comissão e da diretoria em mim. Esse momento estará marcado para sempre na minha vida. Obrigado aos meus amigos, empresários e familiares por acreditarem e me darem todo o apoio sempre”, acrescentou Khellven.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros:

Adriel (Grêmio)

Lucão (Vasco)

Matheus (São Paulo)

Laterais:

Khellven (Athletico)

Ramon (Palmeiras)

Luan (RB Leipzig-ALE)

Ramon (Flamengo)

Zagueiros:

Igor (Barcelona-ESP)

Kaique (Sampdoria-ITA)

Luan (Fluminense)

Morato (Benfica-POR)

Meias:

André (Fluminense)

Caio Rosa (Cruzeiro)

Ed Carlos (São Paulo)

Fernando (Grêmio)

Gomes (Flamengo)

Maurício (Cruzeiro)

Atacantes:

Felipe Estrella (Roma-ITA)

Gabriel Pec (Vasco)

Gui Azevedo (Grêmio)

Luis Phelipe (Liefering-AUS)

Oliver (Bayern de Munique-ALE)

Yuri Alberto (Santos)

