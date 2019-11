Uma das revelações do Athletico em 2019, o zagueiro Lucas Halter renovou seu contrato com o clube. O vínculo, que ia até 2021, foi prorrogado até o final de 2024.

Aos 19 anos, o atleta já vinha se destacando nas categorias de base, inclusive sendo convocado pra seleção brasileira sub-17. Neste ano, integrou o time de aspirantes, sendo campeão paranaense. Na sequência, foi integrado ao grupo principal pelo técnico Tiago Nunes, ganhando algumas oportunidades.

No total, disputou 25 partidas nesta temporada, marcando dois gols, ambos pelo Estadual. Esteve em campo em partidas importantes, como na final da Levain Cup, no Japão, contra o Shonan Bellmare, e também nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Grêmio.

