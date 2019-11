A sugestão de um ouvinte se transformou no episódio 12 do podcast De Letra, que fala só sobre futebol paranaense. Nossa equipe conversou sobre os gols mais bonitos e importantes dos nossos times, com a lembrança de momentos históricos de Athletico, Coritiba e Paraná Clube.

Participam do programa Alex Silveira, Carlos Bório, Cristian Toledo, Eduardo Luiz, Diogo Souza, Rafael Tavares e Ricardo Brejinski.

Você pode baixar ou ouvir online o De Letra nos principais aplicativos de música:

Os episódios inéditos do podcast entram no ar nas quartas-feiras, às 14h. Assinantes (em qualquer plataforma) recebem o conteúdo antes.