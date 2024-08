Últimas convenções em Curitiba podem confirmar Richa e Graeml

Depois de confirmadas as candidaturas de Roberto Requião (Mobiliza) e Eduardo Pimentel (PSD), outras duas convenções serão realizadas nesta segunda-feira, último dia para confirmação das candidaturas para as eleições de outubro. O ex-prefeito e ex-governador Beto Richa, pelo PSDB, e a jornalista Cristina Graeml, pelo PMB.

O cenário, no entanto, ainda pode mudar nas próximas horas. Há a possibilidade de o partido embarcar no arco de alianças do PSD de Eduardo Pimentel. Por enquanto, o PSDB de Richa conta com o apoio do Cidadania.

Já a jornalista e pré-candidata à prefeitura de Curitiba pelo PMB, Cristina Graeml, terá a candidatura confirmada também nesta segunda. Pelo menos em tese. Ela, que se posiciona como a única candidata conservadora na capital paranaense, concorrerá pela primeira vez a um cargo público. Na ocasião também será confirmado o vice na chapa.

No entanto, após não ter garantido o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela pode dançar por uma decisão da direção nacional do seu partido. Isso porque nos bastidores existe a possibilidade do PMB anunciar apoio a Luciano Ducci (PSB), que é o candidato apoiado pelo PT. Uma salada de posicionamentos políticos na disputa pela confirmação das candidaturas.

