O PSD de Curitiba confirmou neste sábado o nome de Eduardo Pimentel, atual vice-prefeito, como candidato à sucessão de Rafael Greca nas eleições de outubro. Em evento realizado no Ópera Concept Hall, o Partido Social Democrata também confirmou o nome de 39 candidatos a vereador. O ex-deputado federal Paulo Martins será o vice da chapa.

A convenção contou com a presença do governador Ratinho Júnior, o grande articulador da chapa que pretende eleger Eduardo Pimentel. “”Na presença do Governador Ratinho Júnior, e de numeroso público, com milhares de apoiadores, “Reafirmamos nosso desejo em manter Curitiba como exemplo para o Brasil e o mundo. Queremos a continuidade do bom trabalho realizado nos últimos 8 anos”, disse o atual prefeito, que encerra seu 2º mandato seguido.

Roberto Requião confirma candidatura à Prefeitura de Curitiba em convenção

“É oficial: sou candidato a prefeito de Curitiba! Agradeço a presença de todos vocês na convenção do PSD, do prefeito Rafael Greca, do governador Ratinho Junior, do vice-governador Darci Piana, do candidato a vice-prefeito Paulo Martins e nossos parceiros”, postou em suas redes sociais.

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem