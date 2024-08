Aos 83 anos, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, foi confirmado neste sábado (03) como candidato do partido Mobiliza (antigo PMN) à Prefeitura de Curitiba. A convenção foi realizada no Centro de Curitiba, com a presença de vários pré-candidatos a vereador e apoiadores de Requião, que já foi prefeito de Curitiba entre 1986 e 1989.

A posição de vice ainda não foi definida pelo partido. O Mobiliza, aliás, foi o partido pelo qual o atual prefeito Rafael Greca se elegeu, após um período de ostracismo político – semelhante ao de Requião, que foi derrotado na última eleição para o Senado e saiu da vida pública (ficou sem cargo eletivo).

Depois da derrota nas urnas em 2018, se filiou ao PT para concorrer ao Governo do Paraná em 2022 (foi derrotado por Ratinho Jr.) e ajudar Lula a se eleger, Requião saiu da legenda e buscou uma “nova casa”, já que o partido dos trabalhadores sinalizava apoio a Luciano Ducci (PSB) – apoio confirmado em convenção.

“Não sou candidato do Lula, não sou candidato do Bolsonaro. Sou candidato de Curitiba. O povo precisa ser representado”, disse Requião, em material divulgado por sua campanha.

