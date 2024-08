Ney Leprevost e Rosângela Moro oficializam candidatura à prefeitura de Curitiba

O União Brasil homologou na noite desta quinta-feira (01) o deputado estadual Ney Leprevost como candidato à prefeitura de Curitiba aprovado em convenção municipal, tendo a deputada federal Rosângela Moro como candidata a vice-prefeita. A convenção também aprovou a chapa de 39 pré-candidatos do partido à Câmara Municipal e a coligação com os partidos Democracia Cristã e Agir.

O evento, que reuniu uma multidão no bairro Campo Comprido, contou ainda com a participação do senador Sergio Moro, do presidente estadual do União Paraná, deputado federal Felipe Francischini, do deputado federal Matheus Layola e do deputado estadual Tito Barichelo.

Ele também lembrou que pretende criar a Polícia da Cidade, transformando a Guarda Municipal em um instrumento para auxiliar a Polícia Militar na prevenção e no combate à criminalidade. “As grandes cidades do mundo já têm as suas polícias da cidade. Curitiba vai ser a capital mais segura do Brasil. Nós vamos impor a lei e a ordem de volta na nossa cidade”, disse.

Com a ajuda da deputada Rosângela Moro, Leprevost explicou que também pretende fazer o mesmo na área da saúde. “Vamos zerar a fila da saúde. Vamos fazer o ‘+ Especialistas’. Hoje, Curitiba tem mais de 200 mil exames e consultas em atraso na rede pública municipal de saúde”, destacou.

“Nenhuma criança desta cidade que tem uma arrecadação próxima a 12 bilhões de reais por ano pode ficar sem ter acesso ao pediatra imediatamente. Eu vou fazer o PAI, o Pronto Atendimento Infantil, E com o PAI, todas as mães de Curitiba ficarão tranquilas e seguras em relação à saúde das suas crianças”, assegurou Leprevost.

‘República de Curitiba’

Rosângela Moro explicou porque aceitou o convite de Ney para compor a chapa majoritária. “Eu não tive como recusar esse convite, porque eu sou curitibana e porque nada vai me deixar mais feliz do que trabalhar por todos os curitibanos e curitibanas. Eu quero, junto com o Ney, melhorar a vida dos curitibanos e curitibanas”, disse.

“Curitiba é linda, mas a gente tem que olhar para as pessoas que estão em Curitiba. E agora é Ney, é nova oxigenação. A gente tem que pensar que tudo aquilo que foi feito de bom tem que ser mantido e que tem que melhorar, tem que ser melhorado”, defendeu. “Eu não tenho medo, eu sou com muito orgulho da República de Curitiba, aqui nasceu a Lava Jato, dentre tantas outras coisas, um símbolo que muito nos orgulha. Medo não pode nos impedir de poder contribuir por uma Curitiba melhor”, garantiu.

