Vacinação em escolas e colégios do Paraná começa nesta segunda

Os estudantes das escolas estaduais e municipais do Paraná poderão atualizar as suas carteiras de vacinação a partir da próxima segunda-feira (05). Uma força-tarefa foi organizada para reforçar a proteção da saúde em crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 3.276 instituições de ensino estaduais e municipais (inclusive creches e berçários) das 399 cidades.

A ação integra a campanha de vacinação “Proteja seu filho em cada fase da vida – Caderneta de vacinação em dia é saúde a vida inteira”. A vacinação vai ocorrer entre os dias 05 a 16 de agosto, com foco na vacina contra a Influenza. Os alunos também poderão atualizar outras vacinas, como a pentavalente, pneumocócica 10, poliomielite, DTP e HPV. Elas previnem, entre outras doenças, coqueluche, difteria, tétano e hepatite B.

Antes de cada vacinação as equipes de saúde irão avaliar a carteirinha do estudante para determinar quais vacinas ele poderá receber. A vacina pentavalente, por exemplo, deve ser administrada aos 2,4 e 6 meses de vida, mas caso a criança não tenha sido vacinada nestas idades poderá receber a vacina até os seis anos.

A imunização será realizada dentro das instituições de ensino e está condicionada à assinatura do termo de consentimento pelos pais ou responsáveis. Eles também vão poder acompanhar o processo presencialmente nas instituições de ensino.

César Neves, secretário estadual da Saúde, o objetivo da campanha é fazer com que a população não se descuide da prevenção diante das doenças. “Esta campanha busca reforçar a defesa da vacina como um instrumento crucial de saúde pública, essencial para proteger a população de doenças graves e potencialmente fatais. “Vamos atuar inclusive nas creches, berçários, visando a máxima proteção das crianças”, disse César Neves.

