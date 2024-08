Eleições 2024: tudo o que você precisa para votar em Curitiba

Em outubro acontecem as Eleições de 2024 para decidir os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador de todas as cidades do país. Em Curitiba, 1.423.722 eleitores devem ir às urnas para votar nos futuros representantes da capital paranaense.

Com o prazo de regularização do Título de Eleitor já encerrado e iniciada a etapa das campanhas eleitorais, confira as principais informações que você deve saber para votar em Curitiba:

Quem são os candidatos a prefeito e os vices de Curitiba?

Curitiba conta com dez candidatos à prefeitura de Curitiba nestas Eleições de 2024. Parte deles já é conhecida pelo eleitor. São eles, ex-prefeitos, ex-governadores, deputados federais e estaduais. Em contrapartida, há também que está concorrendo pela primeira vez ao pleito – de carteiro a jornalista. Confira o perfil de cada um deles.

E os candidatos a vereador de Curitiba? Quem são?

O tradicional Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná está no ar desde o dia 16 de agosto. Além de todos os candidatos a vereador e a prefeito de Curitiba e dos municípios da região metropolitana, no guia tem os dados de todos os municípios do Brasil.

Quando é o primeiro turno das Eleições 2024?

O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro. Já o segundo turno está agendado para o dia 27 de outubro. Nesses dias, o horário de votação será das 8 horas às 17 horas, sempre tendo como referência o horário de Brasília.

Votar nulo ou branco. Qual a diferença?

Nas últimas eleições se tornou comum ver compartilhamentos de mensagens afirmando que o voto nulo ou o voto branco possui o poder de anular uma eleição. Mas isso não passa de uma notícia falsa. A verdade é que o voto nulo ou voto branco não alteram o resultado final do processo eleitoral.

Conforme explica o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o voto branco é aquele em que o eleitor não possui preferência por nenhum candidato. Já o voto nulo é voltado para os eleitores que se recusam a escolher um candidato, optando por anular o próprio voto.

Quantos eleitores têm em Curitiba?

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o Paraná conta com 8.645.891 de eleitoras e eleitores. Esse número representa um crescimento de 2,04% em relação ao eleitorado de 2022.

Com 1.423.722 pessoas aptas a votar, Curitiba é a cidade no estado com o maior eleitorado. Em seguida estão: Londrina (399.730), Maringá (300.286) e Ponta Grossa (259.463). Já os municípios com menos eleitoras e eleitores são Jardim Olinda (1.363), Nova Aliança do Ivaí (1.586), Santa Inês (1.703) e Miraselva (1.851).

O que faz um prefeito?

Eleito ou reeleito a cada quatro anos, a função do prefeito é, de uma maneira bastante geral, cuidar da cidade. Esse é o cargo máximo na estrutura do Poder Executivo do município. Portanto, cabe ao prefeito fazer uma boa administração do município, planejar e concretizar obras, buscar melhorias na saúde, educação, segurança e cultura.

Para a vitória nas urnas, o candidato ao cargo deverá obter a maioria dos votos. Ou seja, para ser eleito já no primeiro turno, é preciso alcançar mais de 50% dos votos válidos na primeira eleição.

Curitiba tem quantos vereadores?

O número de vereadores não é fixo. Ou seja, pode variar em cada cidade, sendo o mínimo de 9 e o máximo de 55 vereadores por município. Em Curitiba são eleitos os 38 parlamentares com mais votos. Entretanto, é sempre bom reforçar que os eleitores escolhem apenas um nome na urna.

Aliás, você conhece todos os vereadores eleitos em Curitiba nas últimas eleições? Faça o teste!

Qual é a função de um vereador?

Os vereadores são representantes importantes da população. Atuando na Câmara Municipal, fazem parte do Poder Legislativo e possuem a função de fiscalizar, controlar o município e sugerir leis.

Além disso, os vereadores participam de sessões plenárias (onde são votados os projetos de lei e feitos pronunciamentos políticos), comissões temáticas (Economia, Urbanismo, Saúde), sessões solenes e eventos. Também atuam junto à comunidade que representam.

