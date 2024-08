Dez candidatos disputam cargo de prefeito de Curitiba; conheça todos

Após idas e vindas, desistências e “surpresas”, Curitiba terá dez candidatos ao cargo de prefeito nas eleições do dia 6 de outubro. Após dois mandados seguidos, Rafael Greca deixará o cargo para o seu sucessor, que assume em janeiro e terá ao menos 4 anos para administrar a capital do Paraná. São cinco com alinhamento mais a direita e outros 5 alinhados mais à esquerda.

Veja a lista com cada um dos candidatos da sua cidade (qualquer cidade do Brasil) clicando no Guia dos Candidatos. Você pode também conferir os postulantes ao cargo de vereador.

Candidatos a prefeito (a) de Curitiba (em ordem alfabética)

Cristina Graeml (PMB)

Número de urna 35 – Candidata pelo Partido da Mulher Brasileira. Nasceu no Paraná em 07/12/1969, tem 54 anos, declarou ao TSE ser divorciada e tem o grau de instrução superior completo (sua profissão atual é “jornalista e redatora. Brigou com o próprio partido para confirmar sua candidatura, já que a executiva nacional queria apoiar outro candidato. Teve o registro aceito pelo TRE O candidato a vice é Jairo Filho.

Eduardo Pimentel (PSD)

Número de urna 55 – Candidato a prefeito em Curitiba pelo Partido Social Democrático (PSD). Nasceu no Paraná em 21/09/1984, tem 39 anos de idade, declarou ao TSE ser casado, tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é “empresário”. É o atual vice-prefeito de Curitiba e tem o apoio não só de Rafael Greca, como de Ratinho Júnior e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O candidato a vice é Paulo Martins

Felipe Bombardelli (PCO)

Número de urna 29 – Candidato a prefeito em Curitiba pelo Partido da Causa Operária. Nascei no Paraná em 07/04/1990, tem 34 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro e tem o grau de instrução superior completo. Sua profissão atual é “estudante, bolsista, estagiário e assemelhados”. Foi o último candidato a confirmar seu registro no TRE. O candidato a vice é Paulo Costycha

Luciano Ducci (PSB)

Número de urna 40 – Candidato a prefeito em Curitiba pelo Partido Socialista Brasileiro. Nasceu no Paraná em 23/03/1955. tem 69 anos de idade e declarou ao TSE ser casado. Ttem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é “deputado”. Foi vice-prefeito de Curitiba e assumiu o comando da cidade quando o então “dono” da cadeira, Beto Richa, se elegeu governador. Ficou no comando da Prefeitura de Curitiba de 2010 a 2012. O candidato a vice é o deputado Goura

Luizão Goulart (Solidariedade)

Número de urna 77 – Candidato a prefeito em Curitiba pelo partido Solidariedade. Nasceu no Paraná em 06/06/1962, tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciado, tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é “empresário”. Foi vereador por Piraquara e prefeito por Pinhais, antes de se tornar deputado federal. Foi um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil quando comandou a cidade vizinha à capital. Candidato a vice é Thiago Chico

Maria Victória (PP)

Número de urna 11: Candidata a prefeita em Curitiba pelo Partido Progressistas) . Nasceu no Paraná, tem 32 anos de idade, declarou ao TSE ser casada, tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é “deputada”. Filha da ex-governadora Cida Borghetti e do deputado federal Ricardo Barros, um dos políticos de maior força nos bastidores de Brasília nos últimos anos. Candidato a vice é Walter Petruzielo

Ney Leprevost (União)

Número de urna 44 – Candidato a prefeito em Curitiba pelo União Brasil. Nasceu no Paraná em 26/10/1973, tem 50 anos de idade, declarou ao TSE ser casado e tem o grau de instrução superior completo. Sua profissão atual é “deputado”. Ney chegou a ir para o segundo turno com o atual prefeito Rafael Greca, numa disputa bastante acirrada nas eleições de 2016. Foi recentemente secretário de governo de Ratinho Júnior. Candidata a vice é Rosângela Moro

Professora Andrea Caldas (PSOL)

Número de urna 50 – Candidata a prefeita de Curitiba pelo Partido Socialismo e Liberdade. Nasceu no Paraná em 15/11/1969, tem 54 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciada, tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é “servidor público federal”. A candidata a vice é Letícia Faria

Roberto Requião (Mobiliza)

Número de urna 33 – Candidato a prefeito em Curitiba pelo Partido da Mobilização Nacional, nasceu no Paraná em 05/03/1941, tem 83 anos de idade e declarou ao TSE ser casado. Tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é “aposentado”. Já foi prefeito de Curitiba no final da década de 1980, governador por mais de uma vez e senador em mais de um mandato. Não ocupa um cargo público desde 2018, quando perdeu a tentativa de reeleição para o Senado Federal. O candidato a vice é Marcelo Henrique.

Samuel de Mattos (PSTU)

Número de urna 16 – Candidato a prefeito em Curitiba pelo Partido Socialita dos Trabalhadores Unificados. Nasceu em Santa Catarina em 25/03/1988. tem 36 anos de idade, declarou ao TSE ser casado, tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é “agente postal”. É trabalhador dos Correios. O candidato a vice é Leo Martinez

