Candidato à reeleição pela prefeitura de Curitiba, Rafael Greca garantiu que obras como as realizadas na Linha Verde serão concluídas até dezembro de 2021. Além disso, o candidato garantiu que pelo menos no próximo ano a tarifa de ônibus de Curitiba não terá reajustes. Rafael Greca participou do quadro Candidato em 20 minutos, da Tribuna.

“A firma tranqueira foi mandada embora. Conseguimos perícia judicial para colocar uma firma adimplente no canteiro de obras. A trincheira do Bacacheri já está em obras e o grande complexo de travessia no trevo do Atuba está em andamento. O viaduto tríplice é dinheiro do Governo Federal e eu já licitei, tenho a firma vencedora”, disse.

Sobre a Linha Verde, Greca disse que entre a finalização e sua promessa está a pandemia de coronavírus. “Tem ainda uma obra que não era minha. Uma obra de 12 pistas, que vezes 22 quilômetros, totaliza 294 quilômetros, com desvios de rios, riachos, córregos, redes de água, esgoto, elétricas. Não é uma obra simples, mas vai ficar muito boa. Em dezembro de 2021 está pronta”, prometeu, ressaltando fatores que vão além da engenharia. “A engenharia você pode cobrar se não houver chuvas medonhas, catástrofes”, garantiu.

Questionado sobre a possibilidade de baixar o valor da tarifa de ônibus em Curitiba, Greca explicou que não pode baixar, mas garantiu que ela não subirá. “Nós desligamos a bomba relógio do contrato com o novo regime do transporte coletivo. Hoje o transporte coletivo custa R$ 18 milhões por mês […]”, disse.

O preço, porém, fica assim pelo menos apenas em 2021. “Isso (de manter o mesmo preço pelos quatro anos) ninguém pode prometer. A tarifa e os custos de uma cidade evoluem de acordo com a inflação, regime econômico e político. Com certeza em 2021 a tarifa não vai subir”, garantiu.

Candidato em 20 minutos

Todos os candidatos à prefeitura de Curitiba foram convidados para participar da conversa. As entrevistas são de 20 minutos, gravadas e serão publicadas na íntegra, sem cortes. O candidato Zé Boni (PTC) foi convidado pela reportagem da Tribuna, mas não participou por questões de agenda.

