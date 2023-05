Se você nunca foi em um mercado atacadista, você pode não saber quais são os produtos vendidos no local. Confira os principais itens aqui!

Você já deve ter se perguntado: “quais produtos são vendidos em atacado?”, e essa é uma dúvida bastante comum porque não são todas as pessoas que costumam fazer compras nos mercados atacadistas.

Esse conceito de mercado já existe há muitos anos, mas tem caído no gosto popular há menos tempo. Mesmo para pessoas com alto poder aquisitivo, fazer compras em mercados atacadistas pode ser uma excelente escolha, e não só pelo preço, mas também pela qualidade dos produtos encontrados.

Com preços em conta e qualidade acima, é possível encontrar produtos nacionais e produtos internacionais com facilidade. Quer saber quais itens você encontra em atacado? Preparamos uma lista para você.

O que é atacado?

Antes de tudo, você sabe o que é um mercado atacadista? Ele nada mais é do que um grande mercado onde se pode comprar produtos em grandes quantidades, com preços mais acessíveis.

Antigamente, os mercados atacados costumavam atender apenas comerciantes, uma vez que é possível comprar produtos engradados, por exemplo, por um valor muito mais em conta.

De uns anos para cá, surgiu o conceito de atacarejo. Desde então, mercados de atacado, que vendiam apenas em grandes quantidades e para empreendedores, passaram a atender também o público final, sem exigir um CNPJ para compra.

Sendo assim, um mercado atacadista (ou atacarejo) é um estabelecimento que vende uma grande variedade de produtos, em menor ou maior quantidade, por preços mais em conta.

Quais produtos podem ser comprados no atacado?

Chegou a hora de saber quais produtos você pode encontrar em mercados de atacado. Confira uma lista dos principais abaixo.

Produtos nacionais

Os mercados de atacado fornecem uma grande variedade de produtos nacionais. Sejam eles de marcas enormes ou menores, você pode aproveitar e encontrar os seus itens favoritos em um único lugar.

Além disso, com um hortifrúti bem completo, você também pode fazer a feira da semana e garantir diversas frutas e verduras tipicamente brasileiras.

Produtos internacionais

Sabe aquelas receitas que pedem por um item específico, importado, que pode ser difícil achar em qualquer lugar? No mercado atacadista você encontra, de marcas famosas de chocolates até refil de produtos de limpeza muito eficazes.

Panificação e açougue

Mercados atacadistas também podem ser grandes aliados das famílias no dia a dia. Neles, você encontra setores especializados em panificação (para deixar o café da tarde ainda mais saboroso) e cortes de carnes especiais (para preparar um jantar delicioso com um corte de qualidade).

Com produção e abastecimento de produtos frescos diariamente, você pode encontrar tudo o que precisa no mesmo local.

Produtos de limpeza

Comprar produtos de limpeza em mercados convencionais, em tamanhos de embalagens comuns, pode acabar saindo mais caro do que imagina. Uma grande vantagem do mercado atacadista é que você pode encontrar produtos de limpeza em tamanhos maiores, de diversas marcas, e com preços muito vantajosos.

Em vez de comprar dois frascos de amaciante, você pode pegar apenas um, que dura aproximadamente o mesmo tempo, pagando menos.

Como comprar produtos no atacado?

Outra dúvida bastante comum é em relação a como comprar produtos no atacado, que existe pelo fato de muitos mercados antigamente venderem apenas para empresas com CNPJ.

Atualmente, grande parte dos mercados vendem para pessoas físicas também. Sendo assim, é bem simples comprar em um mercado atacadista.

Primeiro, identifique se o mercado que deseja ir atender os dois públicos. Se sim, basta ir, fazer as suas compras normalmente e passar no caixa.

Bem simples, não é? Adquirir o hábito de comprar em mercados atacadistas pode ser benéfico para todos. Engana-se quem acha que mercados atacadistas atendem apenas pessoas de classes mais populares.

Pessoas de maior poder aquisitivo também costumam comprar em atacadistas. Não somente pelo preço, mas também pela variedade e qualidade de produtos.

Lendo o conteúdo ficou mais claro quais produtos você pode comprar em um mercado atacadista? Agora, chegou a hora de conhecer a melhor opção para você.

