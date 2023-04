O Barreado é uma comida típica paranaense que encanta moradores e visitantes. Confira o passo a passo e faça essa iguaria na sua casa!

Os sabores regionais representam a culinária afetiva, em que o aroma encanta e o tempero apaixona. Cada estado possui um sabor marcante. No Rio Grande do Sul, o churrasco faz muito sucesso. Em Santa Catarina, o pinhão é bastante conhecido. No Paraná, o prato mais famoso é o barreado.

Composto principalmente por carne cozida e farinha, a iguaria faz parte da gastronomia litorânea e é responsável por atrair turistas para a cidade de Morretes, um dos grandes pontos de turismo gastronômico do estado. A carne costuma derreter na boca e o tempero especial é capaz de fidelizar até os clientes mais exigentes.

Se você ainda não teve a oportunidade de provar ou deseja reproduzir esse prato típico na sua casa, trouxemos uma receita simples e fácil de executar para você encantar a todos pelo estômago. Continue a leitura para aprender!

O que é barreado?

Antes de tudo, você sabe o que é barreado? Para os moradores da região a resposta pode ser muito simples, mas para pessoas que nunca visitaram o litoral paranaense a resposta pode não estar tão clara.

O barreado é um prato típico do estado do Paraná. Sua origem vem dos portugueses, que chegaram no litoral do estado no século XVIII.

A receita é simples e principalmente por esse motivo foi possível manter a tradição e o sabor original. O preparo é feito em grandes panelas e tampas de barro, responsáveis por manter o sabor intacto, mesmo se o prato for esquentado por muitas vezes.

O prato é composto por carne bovina magra, como maminha e patinho. Ele leva temperos simples, mas muito saborosos. A carne é servida normalmente com farinha, até dar o ponto de barreado. Como acompanhamento, é servido arroz e banana da terra.

Como fazer barreado: passo a passo

Para fazer barreado não tem segredo e qualquer um pode fazer em casa. O preparo é simples, mas o sabor vai ficar guardado na sua memória. Confira abaixo o passo a passo para executar na sua casa.

Ingredientes:

Carne;

Cebola;

Alho;

Bacon;

Sal;

Cominho;

Pimenta do reino;

Folhas de Louro;

Farinha de mandioca branca.

As quantidades vão depender da quantidade de pessoas que você deseja servir.

Passo 1: corte todos os ingredientes

Antes de tudo, deixe tudo bem picado. Você pode cortar o alho, cebola, bacon e carne em pedaços pequenos para facilitar que eles desmanchem.

Passo 2: faça camadas

Em uma panela de barro ou de fundo grosso, comece a fazer camadas. Forre a panela com o bacon. Em seguida, coloque um pouco da carne, cebola, alho e sal.

O ideal é fazer no mínimo três camadas, para que todas elas peguem bem o sabor. Em seguida, acrescente água até cobrir tudo.

Passo 3: é hora de barrear

O ato de barrear consiste em “vedar” a panela com a farinha. Para isso, misture a farinha de mandioca branca com um pouco de água, até formar uma massa que possa ser moldada com as mãos. Em seguida, cubra toda a superfície da panela, formando uma espécie de tampa. Depois, basta cobrir com a tampa.

Depois desse processo, deixe a panela em fogo alto por uma hora. Em seguida, abaixe para médio e cozinhe por mais duas. Após isso, deixe a panela no fogo por mais quatro ou cinco horas, regando se necessário.

Passo 4: tempere

Após o tempo de cozimento, é hora de temperar. Acrescente o cominho, louro e pimenta do reino a gosto.

Passo 5: sirva

Para servir, siga essa proporção: duas colheres de farinha para duas conchas de barreado. Lembre-se: é importante que a carne esteja bem quente, pois isso ajudará a cozinhar a farinha no prato mesmo, o que dará liga e criará a consistência perfeita para o barreado.

Para acompanhar, sirva com arroz branco e banana.

Já está com água na boca? Então é hora de começar a preparar o seu barreado!

