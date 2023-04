A saúde dos pets depende de uma boa alimentação. Confira como escolher uma boa ração para o seu bichinho

Os bichinhos são membros da família e fazem toda a diferença no dia a dia. Eles merecem ser cuidados com o melhor que se pode oferecer, não é mesmo?

Assim como os humanos, os animais domésticos também precisam de uma alimentação saudável e balanceada para garantir uma vida longa, de muitas brincadeiras e lambidas. Você sabe como escolher a ração ideal para o seu pet?

Escolher uma ração de qualidade vai ser fundamental para ajudar no trato intestinal, na beleza dos pelos e na longevidade.

Pensando em ajudar, preparamos este artigo. Confira algumas dicas de como comprar e qual a melhor ração para cachorro. Boa leitura!

4 Dicas para escolher ração para o seu pet

Escolher a ração ideal para o seu cachorro pode parecer uma missão difícil, com tantas opções disponíveis no mercado, mas com as nossas dicas isso ficará muito mais simples:

1. Idade

Na hora de escolher, tenha em mente a idade do seu cão. Não precisa ser a data exata, mas considere se ele é filhote, adulto ou idoso.

Os diferentes tipos de ração também são separados por idade. As opções para filhotes possuem muito mais nutrientes, que contribuem para o crescimento saudável, garantindo todas as vitaminas que o pet precisa.

As rações para adultos garantem uma dieta balanceada, evitando que o bichinho engorde mais do que o necessário. Por fim, cães idosos podem ter dificuldade na mastigação, por isso pode ser necessário optar por rações específicas, que são menores e geralmente úmidas.

2. Castração

Outro ponto que deve ser considerado é se o animal é castrado ou não. Existem diversos tipos de ração para animais castrados. Elas servem para fazer a manutenção do peso do pet, evitando que ele engorde muito (condição comum nesses casos).

3. Porte

O porte dos animais também é um ponto crucial para se considerar na hora da escolha. Animais menores têm dificuldade de consumir ração de animais de porte maior, por exemplo. O grão comum pode ser muito grande e pode até causar engasgos.

Para evitar esse tipo de situação perigosa para os pets, considere o porte do bichinho. Se o seu pet for pequeno, considere comprar rações para portes pequenos, e assim por diante.

4. Linhas

Os diferentes tipos de rações podem ser divididos por linhas, como premium, especial, super premium, standard, natural, medicamentosa e light. Cada uma delas possui benefícios especiais para o seu cão.

No entanto, algumas delas precisam necessariamente ser recomendadas pelo seu veterinário, como é o caso da ração medicamentosa e da ração light. Elas são indicadas em caso de obesidade ou em eventuais problemas gastrointestinais.

Para saber qual a melhor linha de ração para o seu pet, busque entender as diferenças entre cada uma delas e quais os nutrientes que elas oferecem. Bom lembrar: evite rações com corantes e muito sódio, pois fazem mal aos bichinhos.

Caso tenha dúvidas sobre qual escolher, não hesite em procurar o seu médico veterinário de confiança. Os pets são os bens mais preciosos que uma família pode ter, cuide deles com carinho.

