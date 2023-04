A lista de mercado precisa ser clara e funcional, para evitar gastos extras e o esquecimento de itens

Seja na hora de receber os amigos e familiares, na companhia do seu amor ou até mesmo sozinho, um vinho sempre cai bem.

Com diversas opções disponíveis no mercado, a bebida é uma opção muito versátil e fácil de combinar, caindo bem com qualquer refeição ou aperitivo que você queira servir. Mesmo com toda a versatilidade da bebida, há algumas dicas que podem tornar a sua harmonização de vinhos com aperitivos ainda mais deliciosa.

Quer saber como inovar na hora de aproveitar um momento especial e descobrir o que combina com vinho? Então continue a leitura para conferir as dicas que separamos para você!

Regras para harmonização

Os tipos de vinhos que existem são diversos e não se restringem somente a tinto, branco, rosé e espumante. Essas são as principais categorias, mas dentro delas existem uma infinidade de aspectos que fazem cada tipo muito diferente.

Cada vinho pode apresentar notas diferentes de acidez, frutadas, doces, entre outras. Cada uma dessas características ditará como e com o que a bebida pode ser harmonizada.

No entanto, você não precisa ser um especialista em vinhos para harmonizar a bebida. Existem duas regras básicas que você precisa saber para começar:

Alimentos frescos e leves, como peixes e frutas, combinam com vinhos mais leves e suaves, como os brancos e rosés. Alimentos mais pesados e gordurosos, como massas, combinam perfeitamente com bebidas mais fortes e ácidas, como os vinhos tintos.

De modo geral, o vinho tinto é bastante versátil. Ele cai muito bem com massas, carnes, queijos, fondues salgados e, claro, também pode ser muito apreciado sozinho. Seu sabor forte e marcante encanta a qualquer paladar.

4 Sugestões de petiscos para servir com vinho

Confira algumas sugestões do que servir com vinho.

1. Queijos

Os queijos são um clássico e combinam bem com qualquer ocasião. Para deixar o momento ainda melhor, você pode montar uma tábua de frios, que pode conter:

Queijos;

Frios, como parma;

Embutidos;

Antepastos;

Oleaginosas, como castanhas e nozes;

Azeitonas;

Torradas;

Geléias;

Homus;

Frutas.

Claro, você não precisa colocar todas as opções em uma mesma tábua. Basta usar a imaginação. Ainda, você pode usar ramos de alecrim e folhas de manjericão para decorar. Fica um charme.

Para harmonizar, aposte em vinhos tintos. Combina muito bem.

2. Bruschettas

As bruschettas são opções leves e muito versáteis. Além disso, elas são ótimas para servir para amigos veganos ou vegetarianos, pois podem ser feitas sem carne.

As bruschettas nada mais são do que torradinhas, servidas com algo por cima. Você pode servi-las com um antepasto de cogumelos, um mix de tomates ou um ceviche de manga. Já para as opções com carne, um patê de frango ou atum caem super bem.

Nesse caso, a harmonização vai depender de como você vai decidir servir, então, pense nas regras sobre harmonização para fazer a melhor escolha.

3. Fondues

O fondue é uma ótima opção para os dias de frio, pois além de ser uma refeição quente, é deliciosa. Seja ele de carne ou queijo, com certeza sua visita vai sair encantada.

Como sobremesa, você pode servir um fondue de chocolate, com várias opções de frutas. Para harmonizar, os vinhos tintos caem muito bem com ambas as opções.

4. Porções

As porções são um prato que todos amam e são muito versáteis. Você pode servir pratos diversos, como batata frita, anéis de cebola, polenta, frango e tiras de carnes.

Para harmonizar, uma ótima pedida é o vinho espumante. Com um bom grau de acidez, ele é refrescante cai muito bem e ajuda a intensificar os sabores.

O que não combina com vinho?

VInho é muito versátil, mas há alguns alimentos que não caem muito bem na hora de harmonizar:

Sorvetes;

Vinagretes;

Alcachofras;

Legumes frescos;

Ovos.

Essas são somente algumas opções, mas vale sempre conhecer quais outros alimentos podem não ser uma boa pedida.

Horário de funcionamento