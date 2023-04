Cozinhar para a semana pode ser desafiador. Confira algumas dicas para inovar no cardápio da semana e criar pratos diferentes!

Quem cozinha diariamente costuma sofrer com a falta de ideias para inovar no cardápio da semana. É comum ficar preso às ideias que as pessoas já conhecem, seja pela rotina apertada ou por falta de afinidade com a culinária.

Cozinhar sempre as mesmas coisas pode ser difícil, uma vez que é comum as pessoas enjoarem de certos pratos quando são comidos com frequência. Quando isso acontece, as pessoas apelam para delivery ou comer fora, o que pode acarretar gastos extras e não planejados, comprometendo seu orçamento.

Se esse é o seu caso, fique tranquilo. Separamos algumas dicas para ajudar a inovar na escolha das carnes da semana para você diversificar o cardápio. Continue a leitura para conferir!

Tipos de carne

Existem quatro categorias principais de carne: bovina, suína, aves e frutos do mar. Dentro desses grupos, há muitas possibilidades de inovar no cardápio, com cortes diferentes para fazer a cada dia.

A carne bovina possui fraldinha, maminha, patinho, músculo, picanha, alcatra e mais. Com elas, você pode fazer picadinho, bife, carne de panela, entre outros pratos.

Com a carne suína, é possível fazer assados e cozidos deliciosos com pernil, bisteca, bacon e mais. As aves possuem carnes mais magras, como o peito de frango e opções mais gordurosas e saborosas, como a coxa e a sobrecoxa. Quando o assunto é frutos do mar, há grande variedade de peixes, camarões, ostras, mariscos, lula, polvo; basta usar a criatividade.

Como variar o cardápio da semana?

Mesmo com tantas possibilidades, é comum ficar preso sempre às mesmas receitas: seja pelo costume de cozinhar o que consumia na casa dos pais, preguiça ou até mesmo pela falta de prática na cozinha.

No entanto, você não precisa de muito para conseguir criar pratos deliciosos na cozinha. E você também pode ficar tranquilo: você não precisa gastar horas e horas preparando o jantar para comer algo novo e muito saboroso. Existem pratos super versáteis que podem ser feitos rapidamente, algumas vezes em uma panela só.

Para variar, é preciso criar um roteiro na sua cabeça. Se você pretende cozinhar cinco dias por semana, sempre no jantar, pense em cinco opções de pratos diferentes.

Como ter ideias para montar um cardápio novo? A pesquisa vai ser sua melhor amiga nesse momento. Você pode buscar receitas em sites, livros e até mesmo nas redes sociais.

Outra dica para inovar é pensar em cortes de carnes diferentes, que você e sua família não estão habituados. Se você costuma comprar e fazer sempre peito de frango, busque trocar por coxinha e meio da asa. Elas rendem e são super saborosas.

Outra opção é o peixe, que não é tão habitual em alguns lares porque há quem ache que é uma carne cara. No entanto, peixes como a tilápia ou os frutos do mar da estação costumam ser mais baratos (podendo ser mais em conta até que alguns cortes de carne bovina).

Como montar o cardápio da semana?

Confira algumas dicas de como montar um cardápio para a sua semana.

1. Saia do óbvio

Se você quer inovar no cardápio da semana, é preciso sair do óbvio. Deixe de pensar sempre nas mesmas carnes e comece a refletir e expandir o seu repertório. Se você sempre costuma fazer porco e frango, tente cozinhar mais carne bovina e frutos do mar.

2. Inove nos cortes

Uma mesma carne pode ter diversos cortes diferentes. Você pode comprar, por exemplo, patinho e fazer iscas, picadinho, bife e carne moída.

Outro exemplo: você pode comprar um frango inteiro e tentar assá-lo assim ou desmembrá-lo, podendo fazer peito de frango, sassami, coxa, sobrecoxa, meio da asa e os miúdos, como fígado e moela.

3. Questione os outros moradores

Ser sempre o responsável pelo cardápio pode ser cansativo. Se você mora com mais pessoas, pergunte para elas o que gostariam de comer na semana. Dessas dicas podem sair novas ideias de pratos para diversificar.

4. Tenha um aliado no dia a dia

Esse aliado não precisa ser uma pessoa. Poder contar com um mercado que ofereça diferentes tipos e cortes de carne fresca na sua rotina vai ser muito útil e ajudará a economizar muito tempo.

