Na hora de fazer a compra do mês, escola o mercado com sabedoria, pois ele interfere na qualidade dos itens e no preço final

Existem diversos fatores em uma compra do mês que podem interferir não somente no seu bolso, como também na qualidade de vida de todos da casa. Pensar na lista de compras com atenção e escolher o mercado com sabedoria são importantes pontos de atenção.

Pensando em ajudar nessa missão, separamos alguns quesitos que farão você entender a melhor opção entre mercado e atacarejo. Boa leitura!

Qual é melhor: supermercado ou atacarejo?

Na hora de escolher o mercado ideal pode surgir muitas dúvidas, não é mesmo? Existem diversas opções e duas categorias se destacam: o supermercado comum e o atacarejo.

Cada uma das opções possui particularidades e vantagens, que vamos explicar melhor abaixo.

Qualidade dos produtos

A qualidade dos produtos ofertados é um dos principais fatores na hora da decisão. Esse detalhe interfere diretamente no custo-benefício e na qualidade do que você e sua família consomem ou utilizam ao longo do mês.

Nesse caso, os atacarejos podem ganhar dos supermercados por alguns motivos:

Com a grande movimentação e rotatividade, os itens são sempre repostos, mais novos e frescos;

Com a facilidade de importação, você tem acesso a um mix maior de produtos nacionais e internacionais, gourmet e premium com um valor muito mais acessível.

Custo-benefício

Nesse quesito, o custo-benefício dos atacarejos também é melhor porque nesses estabelecimentos o cliente consegue comprar em maiores quantidades. Em algumas opções de mercado, existe também um desconto extra para quem compra mais unidades.

O tamanho dos produtos também importa. Nos atacarejos, é possível comprar produtos de limpeza, por exemplo, em “tamanho família”, ou food service (no caso de alimentos processados), diminuindo a necessidade de comprar sempre.

Preços baixos

O preço também é um ponto crucial na hora da escolha. Os atacarejos, por comprarem em quantidades muito maiores, conseguem valores mais em conta para os clientes. Com a possibilidade de comprar produtos maiores por bons preços, o consumidor sai ganhando no orçamento do mês e no planejamento financeiro.

Itens do dia a dia

Uma preocupação de quem compra em supermercados comuns é a facilidade de encontrar itens como pães e carnes frescas.

No entanto, mercados de atacarejo já oferecem essa comodidade para os clientes. No Circuito Atacado e Varejo há um setor de panificação e um de açougue pronto para atender todos os dias da semana.

Produtos gourmet

Muitos supermercados comuns não costumam oferecer produtos de primeira linha importados, que muitas vezes podem ser necessários para fazer uma receita especial, por exemplo.

Atacarejos, que são muito maiores e possuem um estoque e leque de produtos muito mais vastos, conseguem oferecer diversos itens de altíssima qualidade.

