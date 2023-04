A diferença entre atacado e supermercado está no público que cada um deseja atingir. O atacado é focado em vender para pessoas jurídicas e comerciantes enquanto o supermercado vende para o público final

Algumas dúvidas aparecem quando tentamos entender a diferença entre atacado, atacarejo e supermercado. Com essa indefinição, muitas pessoas costumam ir sempre no que conhecem, sem apostar nas novidades que podem acabar sendo muito mais vantajosas nas outras modalidades.

As três opções são benéficas para os consumidores, pois oferecem diversos tipos de produtos, com valores diferentes e para diferentes públicos. No entanto, saber como eles funcionam pode ser fundamental para quem deseja economizar nas compras do mês.

Afinal, quem não quer gastar menos, seja com os gastos da casa ou da empresa, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos esse artigo para tirar todas as dúvidas. Boa leitura!

Atacado

O atacado é uma modalidade de comércio que visa atender o público de pessoas jurídicas, ou seja, são empresas que vendem produtos especificamente para outros negócios.

No ramo de roupas, por exemplo: são as fábricas têxteis que vendem para as lojas finais, onde você pode comprar suas roupas. Já no ramo alimentício, pode ser um mercado que vende mercadorias em grandes quantidades para empresas como restaurantes, padarias confeitarias e lanchonetes.

Para comprar nessa modalidade, alguns negócios estipulam uma quantidade mínima de venda. Por exemplo: para comprar óleo vegetal, é preciso levar no mínimo Y litros ou gastar no mínimo R$ X.

Além disso, alguns estabelecimentos também podem pedir o número do CNPJ para efetuar a compra.

Supermercados

Os supermercados são focados em vender produtos para o consumidor final, pessoas físicas (CPF). Nesse modelo, podem haver negócios como lojas de roupas, restaurantes, padarias, lojas de departamento, entre outros.

Nessa modalidade, não costuma ter valor ou quantidade mínima para compra, no entanto, dependendo do item, pode haver quantidade máxima.

Atacarejo

O atacarejo é uma mistura do atacado e varejo. Essa modalidade atende todos os públicos, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Seu grande diferencial é oferecer preços do atacado para o consumidor final.

Diferenças entre atacado e supermercado

A diferença entre os dois está no público em que cada um deseja atingir. Enquanto o atacado visa atender empreendedores, o supermercado oferece serviços e produtos para o consumidor final.

Outra grande diferença entre os dois pode ser o preço. No atacado, os valores dos produtos costumam ser mais baratos porque os empreendedores compram em grandes quantidades. Para unir os dois e agregar as vantagens do atacado para o público final, surgiu o atacarejo.

Diferenças entre atacarejo e supermercado

Ambos atendem o consumidor final. A grande diferença entre eles está nos preços.

Um empreendedor pode comprar em um supermercado comum. No entanto, os preços saem mais altos do que ele conseguiria em um atacarejo.

Por outro lado, quando o consumidor final compra em um atacarejo, é possível pagar o mesmo valor que um empreendedor pagaria em um atacado, o que sai mais em conta e diminui o valor final das compras.

Vantagens de cada modalidade

Confira um resumo das vantagens de cada tipo de negócio.

Atacado

Preços competitivos;

Fornece produtos em grandes quantidades;

Pode ter descontos para empreendedores.

Supermercado

Garante produtos para o consumidor final;

Não exige CNPJ para compra;

Não exige valor mínimo para compra.

Estão em diversos locais da cidade, inclusive das menores;

Atende todos os públicos.

Atacarejo

Atende todos os públicos;

Possui preços de atacado, o que sai mais barato para o público final;

Permite comprar em grandes quantidades, mesmo sendo pessoa física;

Possui produtos importados e premium;

Possui todos os serviços, como higiene, alimentação, panificação, açougue e hortifrúti, ideal para as demandas do dia a dia.

Circuito Atacado e Varejo

Acima você conferiu as diferenças entre as modalidades e agora pode definir qual a melhor opção para fazer suas compras com facilidade. E temos mais uma dica valiosa para você.

O Circuito Atacado e Varejo tem tudo o que você precisa, com preços baixos e qualidade impecável. Nele você encontra produtos nacionais e importados, padaria e açougue especializados.

Quer solicitar uma cotação on-line para as quantidades que você precisa? Acesse o site oficial do Circuito Atacado e Varejo!

Siga o Circuito Atacado e Varejo no Instagram

Conheça nossas lojas:

Colombo: Avenida São Gabriel, 53 – Jardim Marambaia, 83404-000

Colombo: Rua Abel Scuissiato, 2021 – Atuba, 83408-280

Curitiba: R. João Bettega, 4280 – Cidade Industrial de Curitiba, 81020-490

Horário de funcionamento