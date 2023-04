Aromáticos, saborosos e intensos, os diferentes tipos de café disponíveis no mercado podem agregar diversas sensações no paladar

Sem dúvidas, o café é uma bebida muito democrática e que agrada diversos paladares. Seja para quem prefere bebidas quentes ou frias, amargas ou doces, frutadas ou cítricas, há sempre uma opção de café disponível.

Presente na mesa dos brasileiros há séculos, o café faz parte da rotina de milhões de pessoas. Na primeira refeição do dia, para despertar, trabalhar ou até na hora de dormir com o descafeinado, apenas para relaxar e trazer conforto: o café é versátil, tem aroma marcante, único e é muito plural em seus sabores.

Você sabia que existem mais de 120 tipos de cafés disponíveis no mercado? Cada um deles traz notas aromáticas intensas e deliciosas. Dessas mais de 120 opções, 4 têm destaque e são delas que vamos falar neste artigo. Continue a leitura para saber mais.

Tipos de grãos de café

A forma de se beber café é reinventada a cada ano no mundo. Seja uma mudança no preparo ou na forma de consumo, cada maneira agrega mais personalidade para a bebida.

Listamos alguns dos principais tipos de grãos de café disponíveis no mundo:

Café Arábica;

Café Kona;

Café Bourbon;

Café Robusta;

Café Geisha;

Café Acaiá;

Café Catuaí.

Cada um deles é comumente conhecido em alguma região do mundo. Nem todos podem ser fabricados em um único país, uma vez que são necessárias condições climáticas específicas para o cultivo.

No entanto, com a prática da importação, é possível degustar cada um deles com facilidade. Você pode encontrar embalagens desses cafés especiais em mercados que oferecem produtos gourmets e premium.

Os quatro tipos de café

Os quatro tipos de café principais não se referem aos grãos específicos, mas às suas categorias. Você confere uma explicação mais detalhada sobre cada um deles abaixo.

Tradicional

O café tradicional é aquele que você encontra facilmente em qualquer mercado. Uma característica desse tipo de café é o aroma e sabor intenso.

Isso acontece porque grãos defeituosos são misturados para dar mais volume. Para mascarar qualquer possível sabor desagradável, torra-se o café tradicional mais que o comum e necessário.

Essa torrefação em excesso é o que garante o sabor amargo que você já conhece. E também é por isso que você pode sentir a necessidade de tomá-lo com açúcar.

Outras categorias de cafés, como os explicados abaixo, não necessitam de açúcar, pois o dulçor pode mascarar as notas especiais dos grãos.

Por ser mais comum e não trabalhar com grãos selecionados, o café tradicional possui um menor custo-benefício para ser consumido no dia a dia.

Superior

Como o próprio nome já sugere, essa categoria de café possui sabor e qualidade superiores ao tradicional.

Seus sabores e aromas costumam ser mais acentuados e possuem um alto valor agregado. Nesse caso, há um limite de grãos defeituosos que podem ser apresentados, sendo o máximo de 10%.

Outro diferencial do café superior é que ele possui uma pontuação mais elevada na questão de qualidade, sendo uma bebida também para tomar no dia a dia, mas com qualidade acima do anterior.

Gourmet

Os itens dessa categoria ganharam destaque nos últimos anos, mas não é de hoje que o café gourmet faz sucesso. Seja em casa ou em uma cafeteria especial, esse tipo de café permite distinguir notas frutais, achocolatadas e de nozes.

Com sabor mais suave e toques frutíferos, o café gourmet não contém grãos defeituosos e é exclusivo, sendo de altíssima qualidade. Ainda, esse tipo de café costuma ser mais fino e difícil de encontrar em mercados comuns.

Especial

O café especial pode ser considerado o melhor de todos e é uma ótima opção para quem já tem um paladar treinado para desfrutar de diferentes aromas e sabores.

Essa modalidade de café exige a apresentação de detalhes técnicos em sua embalagem, referenciando a variedade e a safra, com um selo certificando a origem.

Além disso, o café especial possui requisitos muito mais rígidos quanto a sua classificação em comparação com os outros tipos.

Por fim, por ser um tipo muito diferenciado e por passar por processos manuais e sustentáveis, ele costuma ser um pouco mais caro que os demais e mais difícil de encontrar também.

Onde encontrar os 4 tipos de café

Apesar de alguns tipos de café serem mais difíceis de encontrar, existe um mercado próximo de você que trabalham com todos esses tipos, sejam eles nacionais ou internacionais.

O Circuito Atacado e Varejo oferece uma vasta linha de produtos premium e gourmet, e você encontra tipos de café para todos os paladares. Que tal começar a desfrutar de sabores únicos e marcantes?

Quer solicitar uma cotação on-line para as quantidades que você precisa? Acesse o site oficial do Circuito Atacado e Varejo!

Siga o Circuito Atacado e Varejo no Instagram

Conheça nossas lojas:

Colombo: Avenida São Gabriel, 53 – Jardim Marambaia, 83404-000

Colombo: Rua Abel Scuissiato, 2021 – Atuba, 83408-280

Curitiba: R. João Bettega, 4280 – Cidade Industrial de Curitiba, 81020-490

Horário de funcionamento