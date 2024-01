Zezé di Camargo, Roupa Nova e mais: shows de graça no Litoral do PR a partir desta sexta, em novo horário

Foram alterados os horários dos shows gratuitos que fazem parte da programação do verão no Litoral do Paraná. As apresentações das sextas-feiras e sábados foram adiantadas das 21h50 para às 21 horas. Já os dois shows marcados para o domingo, no dia 21 de janeiro, tiveram o horário alterado das 17 horas para às 18 horas.

A mudança atende um pedido do comércio local. Adiantando o horário das apresentações, a expectativa é que restaurantes, lanchonetes e lojas tenham mais movimento durante os eventos.

Em Matinhos, os shows serão no palco montado na Avenida Atlântica. Em Pontal do Paraná, as apresentações acontecem no Centro de Eventos Marisol.

Na sexta-feira (12), a dupla sertaneja Hugo e Guilherme se apresenta em Matinhos e a banda Roupa Nova em Pontal do Paraná. Já no sábado (13), é a vez do público de Matinhos curtir os mais de 40 anos de sucessos do Roupa Nova, enquanto Pontal do Paraná recebe a dupla Rick e Renner.

Quem quiser ir se aquecendo para os shows pode ouvir a playlist com 399 músicas montada pelo governo no Spotify.

Vaja o horário dos shows em Matinhos e Pontal do Paraná

Matinhos (Avenida Atlântica, 168)

Sexta-feira (12/01) – 21h – Hugo e Guilherme

Sábado (13/01) – 21h – Roupa Nova

Sexta-feira (19/01) – 21h – Luan Santana

Sábado (20/01) – 21h – Clayton e Romário

Domingo (21/01) – 18h – Jorge e Mateus

Sexta-feira (26/01) – 21h – Guilherme e Benuto

Sábado (27/01) – 21h – Rick e Renner

Sexta-feira (02/02) – 21h – Pixote

Sábado (03/02) – 21h – Simone Mendes

Sexta-feira (16/02) – 21h – Amado Batista e Trio Parada Dura

Sábado (17/02) – 21h – Raça Negra

Sexta-feira (23/02) – 21h – Zé Felipe

Sábado (24/02) – 21h – Zezé Di Camargo e Luciano

Pontal do Paraná (Centro de Eventos Marisol/Av. Sete de Setembro, 1.661)

Sexta-feira (12/01) – 21h – Roupa Nova

Sábado (13/01) – 21h – Rick e Renner

Sexta-feira (19/01) – 21h – É o Tchan

Sábado (20/01) – 21h – Yasmin Santos

Domingo (21/01) – 18h – Bruno Rosa

Sexta-feira (26/01) – 21h – George Henrique e Rodrigo

Sábado (27/01) – 21h – Guilherme e Benuto

Sexta-feira (02/02) – 21h – Chiclete com Banana

Sábado (03/02) – 21h – Dudu Nobre

Sexta-feira (16/02) – 21h – Matogrosso e Mathias

Sábado (17/02) – 21h – Amado Batista

Sexta-feira (23/02) – 21h – Henrique e Diego

Sábado (24/02) – 21h – Zé Felipe

