Os ingressos para o show do Zeca Pagodinho em Curitiba já estão à venda. Passando com a turnê especial de 40 anos em alguns estados brasileiros, o cantor se apresenta na capital paranaense no dia 24 de agosto, no Expotrade Convention Center, na Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454.

Vendidos pelo site Ticket360, o valor dos ingressos varia conforme o setor. Eles custam a partir de R$ 70, na Área Vip, e vão até R$ 2.640, no setor Ouro Fechado.

O show também conta com a modalidade de Ingresso Solidário, no qual o público pode adquirir o bilhete com desconto na entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento. As doações recolhidas são destinadas a instituições que atendem indivíduos em vulnerabilidade social.

+ Leia mais: Coxinha sem massa que você precisa experimentar: a do boteco Bentevi

De acordo com informações da organizadora do evento, a abertura dos portões será às 20 horas e a previsão de início do show é 22 horas. Menores de 17 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

+ Leia mais: Oficina de Música de Curitiba: Wonka e Café Mafalda recebem atrações

Celebrando o legado do cantor, além de Curitiba, a turnê Zeca Pagodinho 40 anos vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Florianópolis e Salvador.

Você já viu essas?

Faltou braço? Carrão de luxo é destruído após acidente em Curitiba; Era zerinho! Cheio de caminhões! BR-277 segue sendo calo no sapato de motoristas! Siga em tempo real! Receitas! Nobreza das carnes de segunda! Preço justo e sabor incrível!