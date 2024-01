Oficina de Música de Curitiba: Wonka e Café Mafalda recebem atrações

A partir desta quinta-feira (25) até o dia 3 de fevereiro (sábado), os tradicionais bares curitibanos Wonka e Café e Bistrô Mafalda receberão diversos shows que fazem parte da programação do Circuito Off da 41ª Oficina de Música de Curitiba.

Na lista de atrações, estão grandes músicos de todo o Brasil, entre eles, o baixista Thiago Alves (que já tocou com Elza Soares, Dominguinhos, Toninho Horta, e Alaíde Costa), e a cantora Bia Góes (que já atuou como backing vocals em shows do violonista, cantor e compositor Toquinho e da cantora cubana Omara Portuondo).

O saxofonista Josué dos Santos (Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda, e Paulinho da Viola), e o baterista e percussionista Fofo Black (Edu Lobo, Hermeto Pascoal, e Zeca Baleiro) também fazem parte da programação.

Além de atrações de outros estados, o lineup dos shows no Wonka e no Café Mafalda também é composto por alguns dos mais importantes e talentosos músicos de Curitiba.

Entre eles, estão o saxofonista Helinho Brandão, o baterista Endrigo Bettega, a cantora Rogéria Holtz, o guitarrista Mário Conde, e o baixista Glauco Sölter. “O Wonka não deve nada aos melhores templos do Jazz em todo o mundo. Nós teremos noites incríveis durante a Oficina!”, diz Helinho Brandão.

A programação no Wonka começa já nesta quinta-feira (25), na noite de abertura da Oficina, com show do duo Grasiela Piasson (vocal) e Fábio Cardoso (piano).

Na sequência, pisam no palco os músicos Helinho Brandão (sax), Vinícius Araújo (guitarra), Thiago Alves (baixo), e Endrigo Bettega (bateria).

No Café e Bistrô Mafalda, o primeiro show será no domingo (28) com Thiago Alves (baixo), Josué dos Santos (sax), e Mário Conde (guitarra).

Aliás, essa apresentação será ainda mais especial porque o Mafalda está retomando as atividades após um ano, depois que um incêndio praticamente destruiu o imóvel em dezembro de 2022. “Nós estamos esperando Curitiba inteira nesse fervo que é o Circuito Off da Oficina de Música!”, diz a empresária e produtora cultural Ieda Godoy, proprietária dos dois estabelecimentos.

Os ingressos para as apresentações no Wonka custam R$ 25,00. Estudantes e professores pagam R$ 15,00. No Café e Bistrô Mafalda, as entradas custam R$ 20,00. Músicos e participantes da Oficina de Música não pagam entrada nos dois locais.

Neste ano, a 41ª Oficina de Música de Curitiba será realizada em homenagem ao poeta Paulo Leminski, que estaria completando 80 anos de idade. Serão 11 dias de cursos e aproximadamente 200 atrações entre shows, concertos, sessões de cinema, Circuito Off em bares e outras atividades.

O Wonka fica na Rua Trajano Reis, 326, e o Café e Bistrô Mafalda fica na Rua Tibagi, 75, ambos no Centro de Curitiba.

Confira a programação

Quinta-feira (25) Wonka

21h – Grasiela Piasson (vocal) e Fábio Cardoso (piano).

22h30 – Helinho Brandão (sax), Vinícius Araújo (guitarra), Thiago Alves (baixo), e Endrigo Bettega (bateria).

Sexta-feira (26) Wonka

22h – Rogéria Holtz (vocal), e Fábio Cardoso (piano)

23h – Thiago Espírito Santo (baixo), Mário Conde (guitarra), Helinho Brandão (sax), e Endrigo Bettega (bateria).

Sábado (27) Wonka

22h – Thais Morell (vocal e violão).

23h – Josué dos Santos (sax), Helinho Brandão (sax), Thiago Alves (baixo), Vinícius Araújo (guitarra), e Edu Ribeiro (bateria).

Domingo (28) Café Mafalda

20h – Mário Conde (guitarra), Thiago Alves (baixo), e Josué dos Santos (sax).

Segunda-feira (29) Café Mafalda

20h – Seifert Trio – Jeferson Seifert (violão), Thiago Espírito Santo (baixo), Guilherme Seifert (acordeon), e Rafael Seifert (bateria).

Terça-feira (30) Café Mafalda

20h – Rodi Mendes (guitarra), Josias Pimentel (guitarra), e Pedro Silva (guitarra).

Quarta-feira (31) Wonka

21h – Giovanna Bertolini (vocal) e Fábio Cardoso (piano)

22h30 – Tributo a Raul de Souza com Jorginho Neto (trombone), Fofo Black (bateria), Mário Conde (guitarra), e Glauco Sölter (baixo).

Quinta-feira (1º) Wonka

21h – Cristina El Tarran (vocal) e Fábio Cardoso (piano).

22h30 – Thiago Espírito Santo (baixo), Josué dos Santos (sax), Helinho Brandão (sax), Davi Sartori (piano), e Fofo Black (bateria).

Sexta-feira (2) Wonka

22h – Bia Góes (vocal) e Davi Sartori (piano).

23h30 – Thiago Alves (baixo), Helinho Brandão (sax), Davi Sartori (piano), e Endrigo Bettega (bateria).

Sábado (3) Wonka

22h – Festa de Encerramento do Circuito Off da Oficina de Música – Uma Noche Buena Vista.

Grupo Sonaste Maneco (Argentina), com a participação do pianista cubano José Portillo e da banda AJIACO, também de Cuba.

Wonka

O Wonka é um dos locais mais importantes da música autoral curitibana, pois abre espaço para bandas e artistas de diversos estilos musicais, do Jazz ao Punk Rock.

Comandado por Ieda Godoy, o bar abriu as portas em 2005, encerrou as atividades em 2016, e reabriu em 2022.

O design do novo espaço, que completou dois anos de vida no dia 6 de janeiro, foi criado pelos arquitetos Júlio Linhares e Claudia Vega.

Entre as várias iniciativas que fazem parte da programação do Wonka, está a “Quinta Jazz”, que acontece sempre às quintas-feiras e recebe músicos e bandas de Jazz, tanto locais quanto de outros estados do Brasil.

O Wonka funciona às terças, quartas e quintas-feiras, com abertura às 19h e shows às 20h. Nas sextas-feiras e sábados, a casa abre às 20h e a pista é aberta a partir das 22h.

Café Mafalda

O Café Mafalda foi inaugurado no ano 2000 e, desde o início, o conceito do estabelecimento é o de oferecer um local aconchegante para os frequentadores, trabalhando com boa comida e proporcionando um ambiente agradável.

Em dezembro de 2022, um incêndio atingiu o Mafalda e praticamente destruiu todo o imóvel. Ele só foi reaberto na semana passada, na quinta-feira (19), após um ano de reconstrução.

No novo cardápio, o cliente pode escolher entre várias opções de lanches e pratos, entre elas, sanduíche de caponata e banana da terra com pernil. O local também oferece algumas opções veganas e vegetarianas.

Até o dia 28, por causa da programação do Circuito Off da Oficina de Música de Curitiba, o Mafalda está funcionando de quinta-feira a domingo, das 18h à 1h.

A partir de segunda-feira (29), os horários serão: Almoço (de segunda a sábado, das 11h30 às 14h). Café (de segunda a sábado, das 14h às 20h). Noite (de quinta a sábado, das 19h às 2h). Domingo (de 18h à 0h).

O Café e Bistrô Mafalda fica na Rua Tibagi, 75, no Centro.

Serviço

O que: Shows do Circuito Off da 41ª Oficina de Música de Curitiba.

Quando: De 25 de janeiro (quinta-feira) a 3 de fevereiro (sábado).

Onde: Wonka (Rua Trajano Reis, 326, Centro) e Café e Bistrô Mafalda (Rua Tibagi, 75, Centro).

Valores: Os ingressos para as apresentações no Wonka custam R$ 25,00. Estudantes e professores pagam R$ 15,00. No Café e Bistrô Mafalda, as entradas custam R$ 20,00. Músicos e participantes da Oficina de Música não pagam entrada nos dois locais.

