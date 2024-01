Uma das principais programações de formação musical do país, a 41ª Oficina de Música de Curitiba começa nesta quinta-feira (25) com concerto da Camerata Antiqua no Teatro Guaíra. Com regência de Abel Rocha (orquestra) e Mara Campos (coro), o grupo curitibano receberá convidados ilustres e apresentará uma obra inédita do compositor Tim Rescala, com poemas de Paulo Leminski, o grande homenageado desta edição.

Para celebrar os 80 anos de nascimento de um dos ícones da literatura paranaense e brasileira, a Camerata Antiqua fará a estreia nacional da Cantata Poética. A obra foi composta especialmente para esse concerto.

Além da estreia da Cantata Poética, o conjunto instrumental da Camerata e o Regional do Choro da Orquestra À Base de Corda apresentam outra composição de Tim Rescala – o Primeiro Movimento do Concerto para Três Pandeiros. Com direção musical de João Egashira, o momento terá a participação de pandeiristas convidados: Negadeza, Diego Zangado e Vina Lacerda.

O concerto também tem a sua vertente erudita, com a Camerata tocando peças clássicas com Fabrício Mattos (violão) e Marina Martins (violoncelo), dois jovens solistas que despontam no cenário da música clássica. Serão executados o Concerto para Violão e Orquestra, de Heitor Villa-Lobos, e o Concerto em Ré Maior para Violoncelo, de Joseph Haydn.

Programação da Oficina de Música de Curitiba conta com cursos e shows

Promovida pela Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba, com realização do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), a 41ª Oficina terá 11 dias de cursos e aproximadamente 200 atrações entre shows, concertos, sessões de cinema, circuito off em bares e outras atividades. O palco principal será o Guairão (Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto), que terá espetáculos todas as noites.

Fernanda Takai, Zélia Duncan, Edgard Scandurra do grupo Ira!, Maria Alcina, banda Jovem Dionísio e Criolo estão na programação, que pode ser consultada no Guia Curitiba e no site da Oficina de Música. Muitas atrações são gratuitas.

Enquanto a música ocupa os teatros, espaços culturais, igrejas e parques, mais de 80 cursos acontecem na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). São cursos de música antiga, erudita, popular brasileira, de música e tecnologia e de musicalização infantojuvenil.

Oficina de Música conta com 120 cursos

Nesta edição, o evento terá participação de cerca de 2 mil estudantes matriculados em 120 cursos. As aulas da Oficina de Música serão ministradas por 117 professores, dos quais 25 são músicos estrangeiros.

Além das aulas, nos palcos do festival, a presença de mais de 550 artistas, sendo 420 locais. Toda essa programação vai até o dia 4 de fevereiro.

Serviço – concerto no Guairão

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão)

Data e horário: 25 de janeiro (quinta-feira), às 20h.

Ingressos: R$ 35 e R$ 17,50 (meia-entrada).

