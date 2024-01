Morreu em Curitiba, aos 35 anos, a cantora Danielle Fonseca Machado, mais conhecida como Dani Li. Ela estava internada em Curitiba para um procedimento cirúrgico. O falecimento da artista foi confirmado pelo marido da cantora ao portal G1.

As consequências do procedimento cirúrgico que causaram a morte de Dani Li não foram confirmadas oficialmente.

Rainha do Brega

Dani Li era cantora desde os cinco anos de idade e ficou famosa após cantar o hit “Eu sou da Amazônia”. Dani Li nasceu em Afuá, no estado do Pará. Dani Li era conhecida como a Rainha do Brega.

Segundo o portal G1, a família estava tratando do translado do corpo

