Shopping de Curitiba inaugura atração “de inverno” em pleno verão

Estamos na estação mais quente do ano, mas no Shopping Curitiba a diversão é pra lá de congelante. Acaba de ser inaugurada uma atração temática, o Ice Park, com decoração inspirada na neve e diversos atrativos que vão fazer a alegria dos pequenos durante as férias escolares.

O Ice Park conta com uma cama elástica de 2,5 metros de altura, circuito com escorregadores, carrossel de ursos polares com capacidade para três crianças e piscina de bolinhas. As cores azul e branco deixam a brincadeira ainda mais temática.

A atração é indicada para crianças de dois a 10 anos de idade e fica na capital paranaense até o dia 17 de março. Os valores variam de acordo com o tempo de permanência que inicia em 20 minutos e custa R$35,00.

O parque está montado no piso na Plataforma de Eventos (Piso L2). Shopping Curitiba – Av. Brigadeiro Franco, 2300.

