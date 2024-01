A programação do pré-carnaval oficial de Curitiba vai agitar as ruas da cidade neste fim de semana. A folia será protagonizada pelo bloco Garibaldis & Sacis, que promete animar o bairro do Tatuquara e a Avenida Marechal Deodoro, a passarela do samba da capital paranaense.

No sábado (27), das 15 horas às 19 horas, os foliões têm um encontro marcado na Rua Poeta Bernardes Guimarães, na esquina com a Ennert Dubard, próximo à Rua da Cidadania do Tatuquara. Acompanhados do Cortejo Real, o bloco, que já se tornou uma tradição carnavalesca na cidade, promete contagiar a região.

Já no domingo (28), no mesmo horário, a festa se desloca para o coração do Centro de Curitiba, onde o bloco Garibaldis & Sacis animará a Avenida Marechal Deodoro, a principal passarela do Carnaval da capital paranaense.

No próximo domingo (04), a diversão continua com mais uma agenda pré-carnavalesca, marcado no Sítio Cercado, às 15 horas, na Rua São José dos Pinhais.

+ Leia mais: Circuito de Caipirinhas em Curitiba oferece drinks por R$ 19; veja lista de participantes

Dias dos desfiles do Carnaval de Curitiba

O ponto alto do Carnaval de Curitiba está agendado para os dias 10 e 11 de fevereiro, na Rua Marechal Deodoro. Nos dois dias, a programação será intensa, com desfiles das escolas de samba do grupo especial e de acesso.

As agremiações Deixa Falar, Imperatriz da Liberdade, Enamorados do Samba, Acadêmicos da Realeza, Mocidade Azul, Embaixadores da Alegria, Leões da Mocidade e Os Internautas prometem encantar o público com apresentações envolventes, cores vibrantes e samba no pé.

+ Leia mais: Shopping de Curitiba inaugura atração “de inverno” em pleno verão

Além dos desfiles tradicionais, a Rua Marechal Deodoro será o palco principal de toda a festividade, reunindo os amantes do carnaval para momentos de celebração. A programação do Carnaval de Curitiba também conta com bailes infantis e desfiles dos blocos carnavalescos.

Você já viu essas?

Atenção, motorista BR-376, no Paraná, vai ser bloqueada por três dias para manutenção de radares AME Pequeno Icaro é um guerreiro e família precisa de ajuda com tratamento caríssimo Pra Bal. Camboriú Gigante dos ares, Boeing 727 para o trânsito rumo a Bal. Camboriú em sua última viagem