Reconhecida como drink brasileiro, a caipirinha é sucesso no Brasil e no mundo e, em Curitiba, ela tem o próprio festival, realizado pela Curitiba Honesta. Reunindo 28 bares e restaurantes da capital paranaense, o 2º Circuito de Caipirinhas começa nesta quarta-feira (24) e vai até o dia 18 de fevereiro.

Durante o festival, os clientes podem encontrar o drink pelo preço único de R$ 19 nos estabelecimentos participantes. Além disso, o evento também terá um concurso para eleger a Melhor Caipirinha da cidade.

Especialmente para o circuito, os bares e restaurantes criaram as mais variadas receitas. Entre as frutas mais exóticas, estão opções com pitaya, caju, seriguela, cataia, mirtilo, framboesa e carambola, além de outras mais tradicionais, como limão, maracujá, abacaxi e morango. E tem ainda a adição de especiarias, como hortelã, gengibre e coentro.

Lista de bares e restaurantes participantes do festival em Curitiba

A Caiçara

A Ostra Bêbada

Armazém Colônia

Barbaran

Barbarella Bakery

Bom Scotch

Boteco da Ordem

Boteco de Sampa

Boteco do Bolacha

Canabenta

Celeiro

Garden

Ginger

Hamburgueria Água Verde

Hamburgueria das Américas

Jabuti

Lupita

Mercado Gastronômico

Mercearia da Esquina

Miltes Bar

Opera Arte

Quermesse

Quintal 68

Sambiquira

Silzeus

Taco el Pancho

Trattoria Dallarmi

Ukra Bar

Todos os endereços e receitas estão disponíveis no site da Curitiba Honesta.

Foto: divulgação

Qual é a melhor caipirinha de Curitiba?

O Concurso Doble W vai eleger a melhor caipirinha da cidade preparada com as bebidas da marca (cachaça, Steinhaeger e Steinhaeger com mel). Serão duas premiações, uma pelo júri técnico e outra pelo júri popular. Os vencedores receberão um valor em dinheiro e produtos dos patrocinadores do evento.

História da caipirinha

A caipirinha, que é patrimônio cultural do Brasil, surgiu como forma de remédio para combater um surto de gripe que se espalhava no interior de São Paulo no início do século XX. A mistura de limão e cachaça agradou e ficou cada vez mais popular. Em 1987, a caipirinha entrou para o seletíssimo grupo de coquetéis da IBA (International Bartenders Association), sendo divulgada em mais de 50 países.

