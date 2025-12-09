Workshop “Descobrindo Tesouros” terá negócios e aulas com produtos de Indicação Geográfica

O Workshop “Descobrindo Tesouros”, que destaca as Indicações Geográficas (IGs) do Sul do Brasil, terá dois dias de atividades e promete movimentar o Mercado Municipal de Curitiba. A programação segue até esta terça-feira (09/12) com as rodadas de negócios, reunindo produtores, chefs, compradores, donos de empórios e adegas. Para o público em geral a programação contempla aulas de gastronomia usando produtos de Indicação Geográfica com chefs professores do Senac, com receitas de sobremesas, hambúrgueres e cafés especiais.
Organizado pela Curitiba Honesta, com realização do Sebrae/PR e apoio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Segurança Alimentar, o evento promove experiências imersivas tendo como foco produtos com certificação de procedência, além de abrir espaço para conexões comerciais em uma ampla rodada de negócios.
“A programação reforça o objetivo central do evento: conectar produtores de IGs a compradores e profissionais da gastronomia e chefs, ampliando o conhecimento sobre produtos de origem certificada e estimulando novas oportunidades de negócios”, diz Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta, curador do workshop.
Para se inscrever às aulas gratuitas e abertas ao público, basta preencher o formulário deste link.
Programação no Mercado Municipal
9 de dezembro (terça-feira)
Local: Auditório e Mezanino – Mercado Municipal de Curitiba
Abertura e palestra
9h às 9h20 – Abertura oficial
9h30 às 10h – Palestra “Como organizar um festival de gastronomia usando Indicações Geográficas”, com Sérgio Medeiros (Curitiba Honesta, Fórum Origens Paraná, Associação dos Amigos da Onça)
10h15 às 17h – Rodadas de Negócios
Aulas de gastronomia
Abertas e gratuitas, mediante inscrição prévia (12 vagas cada)
10h às 11h – Explorando o Café do Norte Pioneiro: do grão à xícara
Aula sobre diferentes perfis de cafés e técnicas para cada tipo de grão
Com o barista José Luiz (Zeca) (Senac)
11h às 12h – Torta de uva de Marialva com creme de camomila de Mandirituba
Aula com o chef pâtissier Rafael Perim (Senac)
14h às 15h – Hambúrguer de cordeiro de Cantuquiriguaçu, em broa de centeio de Curitiba, com aioli de erva-mate São Mateus e cebola caramelizada com melado de Capanema
Com o chef Rafael Andrade (Senac)
15h às 16h – Explorando o Café do Norte Pioneiro – do grão à xícara
Aula com o barista José Luiz (Zeca) (Senac)
Serviço
Workshop e Rodada de Negócios “Descobrindo Tesouros” – As IGs do Sul
Data: 8 e 9 de dezembro
Local: Mercado Municipal de Curitiba
Avenida Sete de Setembro, 1865, Centro, Curitiba – PR.
Participação gratuita mediante inscrição
Inscrições: 41 9 9960-6281
Paraná tem 21 IGs
Atualmente, o Paraná conta com 21 indicações geográficas (IGs), tornando-se o estado brasileiro com o maior número de selos. O estado é seguido por Minas Gerais, que possui 20 selos próprios e um compartilhado com São Paulo. Na sequência do ranking estão: Rio Grande do Sul (15), Espírito Santo (11), Santa Catarina (10) e São Paulo (10).
Entre os produtos reconhecidos de Curitiba, estão a carne de onça e broa de centeio. Confira a lista completa abaixo:
- Poncã de Cerro Azul;
- Aguardente de cana e cachaça de Morretes;
- Goiaba de Carlópolis;
- Uvas de Marialva;
- Barreado do Litoral;
- Bala de banana de Antonina;
- Melado de Capanema;
- Queijo da Colônia Witmarsum;
- Café do Norte Pioneiro;
- Mel da região Oeste;
- Mel de Ortigueira;
- Erva-mate de São Mateus do Sul;
- Morango do Norte Pioneiro;
- Camomila de Mandirituba;
- Vinhos de Bituruna;
- Broa de centeio de Curitiba e Região;
- Cracóvia de Prudentópolis;
- Urucum de Paranacity e Cruzeiro do Sul;
- Carne de onça de Curitiba;
- Queijo colonial do Sudoeste;
- Café de Mandaguari.