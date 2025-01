Venda de ingressos da Oficina de Música de Curitiba está aberta; veja programação

Começou nesta sexta-feira (10) a venda dos ingressos da 42ª Oficina de Música de Curitiba. Com shows a preços populares de artistas como Diogo Nogueira, Elba Ramalho, Renato Borghetti e Gabriel Sater, o evento começa no dia 22 de janeiro. Além de muita música, a oficina conta com filmes e espetáculos infantis.

A Oficina de Música de Curitiba segue até o dia 2 de fevereiro e conta com cerca de 45 apresentações. Os ingressos possuem valores entre R$ 20 e R$ 60. Os principais palcos são o Teatro Guaíra, Teatro do Paiol, Capela Santa Maria, Teatro Regina Vogue, Teatro Positivo e Cine Passeio.

Durante 12 dias, a 42ª Oficina de Música de Curitiba reúne cerca de 230 atrações, com quase 180 eventos gratuitos, comandadas por artistas da música erudita, antiga e popular. Confira a programação completa.

Teatro Guaíra recebe vários artistas para Oficina de Música de Curitiba

O Teatro Guaíra, conhecido por ser o centro de grandes concertos da Oficina de Música, receberá vários espetáculos já com ingressos à venda. A programação começa no dia 22 de janeiro, com a abertura oficial no grande auditório. A Camerata Antiqua de Curitiba e a Orquestra à Base de Corda recebem o pianista Fabio Martino, o trompetista Bruno Lourensetto e o grupo Choro das 3.

No programa estão interpretações de obras de Giovanni Battista Pergolesi, Dmitri Shostakovich e, com participação do maestro João Egashira, uma homenagem a Chiquinha Gonzaga, com a interpretação de obras da compositora, pianista e maestrina brasileira e também de Zequinha de Abreu.

No dia 23 de janeiro, o Coral da Sanepar junta-se ao cantor e compositor carioca Diogo Nogueira em um show no Guairão. Esse encontro inédito celebra a riqueza e a pluralidade da música brasileira.

No dia 25 de janeiro, a Orquestra à Base de Corda sobe ao palco do Guairão com Gabriel Sater. No repertório composições de Gabriel, assim como clássicos da MPB e da música regional brasileira. Os arranjos foram especialmente elaborados para o espetáculo.

Renato Borghetti e sua Fábrica de Gaiteiros será o programa do dia 26 de janeiro no Guairão. Idealizado pelo artista em 2010, a Fábrica de Gaiteiros é um projeto de resgate cultural do Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música, voltado à educação musical através da gaita para crianças e jovens de 7 a 15 anos.

No dia 30 de janeiro, a Banda Lyra divide o palco do Guairão com Elba Ramalho, para uma noite de muita alegria e emoção. Ao lado da ganhadora de dois prêmios Grammy Latino também estará o maestro pernambucano Spok Frevo, um dos maiores nomes do frevo instrumental.

O encerramento da Oficina de Música terá o concerto das Orquestras de MPB (sopros e cordas), formadas por alunos da 42ª Oficina de Música de Curitiba que dividem o palco do Guairão com Monica Salmaso. No repertório do espetáculo, canções consagradas na voz da cantora brasileira.

Musical Mundo Bita no Teatro Positivo

A 42ª Oficina de Música de Curitiba, como nas edições anteriores, também tem programação infantil. Entre os espetáculos está o musical Mundo Bita, com ingresso pago para os adultos e crianças acima de 10 anos. A sessão é no dia 2 de fevereiro no Teatro Positivo.

Mundo Bita foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum para Crianças e venceu o Prêmio da Música Brasileira 2023, na categoria Música Infantil, e o Prêmio Ibest 2024 de Melhor Conteúdo Infantil.

Cada adulto pagante poderá retirar um ingresso de cortesia para levar uma criança de até 10 anos ao show.

+ Leia mais Crateras e calçadas destruídas: moradores vivem drama com obra em Curitiba

Cine Passeio tem programação de filmes na Oficina

Também uma tradição, a programação de filmes da Oficina de Música será em sua maioria gratuita. Apenas o longa Maria Callas, estrelado por Angelina Jolie, terá ingresso pago no dia 26 de janeiro, no Cine Passeio.

Antes da exibição do filme terá um pocket show de obras de renomados compositores de ópera, como Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi, entre outros que integraram o repertório interpretado por Maria Callas. O espetáculo contará com as sopranos Natália Pascke e Ornella de Lucca, o tenor Alexandre Mousquer e o pianista Jeferson Ulbrich.