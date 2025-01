Lotofácil 3289 premia bolão gigante do Paraná. Resultado!

Um bolão com 22 participantes faturou uma fatia do prêmio da Lotofácil 3289, sorteada na noite desta quinta-feira (09). O prêmio era de R$ 1,7 milhão e saiu para três apostas, uma delas de Maringá, no noroeste paranaense. O bolão faturou prêmio de R$ 622 mil.

Resultado Lotofácil 3289: 01, 02, 04 ,05, 07, 09, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22 e 24

O bolão faturou um terço do prêmio principal e foi realizado com uma aposta com 18 números, que tem como investimento o valor de R$ 69,94. Cada um dos participantes do bolão vai embolsar R$ 28.316,00. Veja abaixo o detalhamento:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio! MARINGA/PR S. E. LOTERIAS LTDA 18 Não Bolão 22 R$622.952,00

Lotofácil 3289 premia Curitiba com sorteio secundário

Apostadores de Curitiba também conquistaram prêmio com a Lotofácil 3289. Jogadores que acertaram 14 dos 15 números sorteados também levaram um “troco” de R$ 1.339,22 para casa. Veja abaixo o detalhamento:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CABRAL LOTERICO LTDA 15 Não Simples 1 R$1.339,22 CURITIBA/PR SILCE 15 Sim Simples 1 R$1.339,22 CURITIBA/PR SILCE 15 Sim Simples 1 R$1.339,22 CURITIBA/PR SILCE 15 Não Simples 1 R$1.339,22 CURITIBA/PR ZAGO HONDA CIA LTDA 15 Não Simples 1 R$1.339,22 CURITIBA/PR LEAO DA SORTE LOTERICA LTDA 15 Não Simples 1 R$1.339,22