Chuva e ventos fortes! Curitiba tem alerta de tempestade nesta sexta

Um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revela perigo potencial de tempestade em Curitiba e outras regiões do Paraná nesta sexta-feira (10). O aviso é válido a partir das 12 horas e segue até 23h59.

De acordo com o Inmet pode chover entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 milímetros por dia. Existe possibilidade de ventos intensos de até 60 km/h e também de queda de granizo.

No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Além de Curitiba e região metropolitana, o alerta amarelo do Inmet é válido para os municípios do Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Norte Central Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Sudoeste Paranaense e Centro Ocidental Paranaense.

Meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Samuel Braun afirma que a sexta-feira (10) deve ser de nebulosidade nas regiões dos Campos Gerais, Curitiba e litoral. Entretanto, os veranistas não devem ser atingidos por chuvas. “Quem está nas praias, por exemplo, não deve pegar chuva forte ao longo desta sexta-feira”, afirma Braun.

+ Leia mais Crateras e calçadas destruídas: moradores vivem drama com obra em Curitiba

Já nas regiões oeste, noroeste e norte do Paraná o calor se destaca, com municípios podendo chegar aos 35ºC.

Chuva e granizo no sábado?

Braun explica que no sábado (11) aumenta a instabilidade no Paraná. “Além do tempo abafado, uma condição de ventos e circulação dos ventos acaba favorecendo a formação das áreas de chuva. Então, em alguns setores, possibilidade de até mesmo chuva no período da manhã”, diz.

“Nessa época do ano normalmente as instabilidades mais intensas ocorrem a partir da tarde. Possiblidade inclusive para ocorrência de tempestades até mesmo com granizo associado”, completa o meteorologista.