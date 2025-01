Principal avenida de bairro de Curitiba é bloqueada após grave acidente

Um grave acidente envolvendo um carro dirigido por uma mulher grávida causa um bloqueio total em uma das principais avenidas do bairro Bacacheri, em Curitiba, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10). A Avenida Nossa Senhora da Luz está com bloqueio total em uma das pistas após um poste pender para cima da faixa de rolagem por causa do acidente.

Segundo informações do local, a mulher, que está grávida, passou mal al volante e perdeu o controle do veículo e atingiu o poste. O acidente ocorreu perto das 6h e uma pessoa que trabalha perto fez o primeiro contato com a motorista, segundo informações do telejornal Bom Dia Paraná, da RPC, desta sexta-feira.

A motorista do carro foi atendida por uma ambulância e levada ao hospital para exames e atendimento médico especializado felizmente sem graves ferimentos.

A força do acidente foi tão grande que o transformador do poste se soltou e caiu no chão.

Avenida Nossa Senhora da Luz precisou ser bloqueada por causa do acidente. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Avenida importantíssima de Curitiba bloqueada

Como o poste pendeu para cima do asfalto com a batida a avenida precisou ser completamente bloqueada no sentido Alto da XV por segurança. Viaturas da Polícia Militar orientam motoristas no local. A pista sentido Cabral está fluindo normalmente.

A Copel foi acionada para realizar o conserto do poste e a religação da fiação de luz. O acidente deixou imóveis do entorno sem energia.