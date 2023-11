Um dos maiores nomes do psychobilly do país é de Curitiba: show nesta quinta

A banda curitibana Sick Sick Sinners se apresenta na quinta-feira (16), no Jokers Pub, na 4ª edição da festa Shock Rock Nights. No show, em formato semi-acústico, o trio tocará canções inéditas do novo álbum, “Macabro”, que será lançado no início de 2024.

Além disso, o grupo também incluiu no setlist algumas versões de grandes clássicos do Psychobilly e canções da banda que raramente são executadas ao vivo. “Nós tocaremos várias músicas que nós não costumamos apresentar nos shows. A ideia desse evento é justamente essa, montar um repertório diferente do que estamos habituados”, diz o vocalista e guitarrista dos Sinners, Vlad Urban.

No setlist do show, estão alguns clássicos do underground curitibano, entre eles, “We wanna drink some more”, e “Curitiba, Rotterdam Psycho”, além da faixa-título do novo álbum.

A entrada é livre até às 20h. Após esse horário, os ingressos custam R$ 10. A casa abre às 18h para o happy hour e os shows começam às 21h. O Jokers Pub fica na Rua São Francisco, 164, no Centro.

Sick Sick Sinners

O trio Sick Sick Sinners foi formado em 2006 por Vlad Urban (guitarra e vocal), Mutant Cox (baixo e vocal), e Duma (bateria). Após algumas mudanças na formação, atualmente, eles continuam na ativa com a entrada do baterista Celso Costa, ao lado da dupla Vlad e Cox.

Nesses 16 anos de vida, a banda se transformou em um dos maiores nomes do Psychobilly brasileiro. O grupo já fez diversas turnês na América do Sul, Europa e EUA, além de ter participado dos mais importantes festivais do estilo em todo o mundo, entre eles, o Psychobilly Meeting, na Espanha.

Até hoje, o Sick Sick Sinners já lançou quatro trabalhos, entre álbuns e EPs: “Road of Sin” (2008), “Hospital Hell” (2011), “Unfuckinstoppable” (2014), e “Bloody Heritage” (2018). Em 2024, o grupo deve lançar um novo CD, “Macabro”, que está em fase de composição.

Serviço

O que: Show do trio Sick Sick Sinners na 4ª Shock Rock Nights.

Quando: 16 de novembro (quinta-feira), a partir das 18h.

Onde: Jokers Pub (Rua São Francisco, 164, Centro).

Valores: Entrada gratuita até às 20h. A partir desse horário, os ingressos custam R$ 10,00.

