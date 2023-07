Turnê sul-americana pode trazer britânicos do Depeche Mode a Curitiba

O Depeche Mode fará shows no Brasil em 2024. Os britânicos confirmaram a etapa na América do Sul da turnê Memento Mori. A informação foi do jornalista José Norberto Flesch em suas redes sociais. E Curitiba pode estar no roteiro do conjunto.

De acordo com o jornalista, o Depeche Mode chega no fim do primeiro semestre do ano que vem, com datas e locais que estão sendo definidos para o período maio / junho. A última visita país foi em 2018, com o lançamento do álbum “Spirit”.

Atualmente, a banda é formada pelos membros fundadores Dave Gahan (vocais) e Martin Gore (guitarra). O tecladista Andrew Fletcher faleceu em 2022, e a dupla remanescente lançou o álbum Memento Mori em sua homenagem em março deste ano.

O Depeche Mode é responsavel por sucessos como “Enjoy the Silence”, “Just Can’t Get Enough”, “Personal Jesus” e “Strangelove”. O conjunto inglês já vendeu mais de 100 milhões de discos no mundo todo.

Shows Curitiba em 2023

Vários shows estão programados para os próximos meses. Vale anotar e se programar!

Agosto

04 – Frejat, no Teatro Guaíra

05 – Oswaldo Montenegro, no Teatro Montenegro

05 – Lulu Santos, no Teatro Positivo

12 – Amigos, na Arena da Baixada

12 – Beto Lee e Fernanda Abreu fazem homenagem à Rita Lee, no Teatro Guaíra

19 – Maria Gadú, no Teatro Positivo

26 – Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, no Teatro Guaíra

27 – Gabriel Sater, no Teatro Positivo

Setembro

07 – Foo Fighters, no Couto Pereira

16 – Daniel, no Teatro Positivo

23 – Martinho da Vila, no Teatro Positivo

23 – KLB, na Ópera de Arame

Outubro

18 – Richie, no Teatro Guaíra

20 – Carol Biazin, no Teatro Fernanda Montenegro

21 – Wanessa Camargo, no Teatro Positivo

Novembro

03 – Rubel, na Ópera de Arame

04 – Roger Waters, na Arena da Baixada

11 – Jorge e Matheus, na Pedreira Paulo Leminski

13 – Red Hot Chilli Peppers, no Couto Pereira

18 – Sidney Magal, no Teatro Positivo