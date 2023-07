Angra anuncia show acústico e gravação de DVD em Curitiba

A banda de heavy metal Angra fará um show acústico em Curitiba no dia 12 de agosto, às 21 horas, na Ópera de Arame. O grupo aproveitará a apresentação para gravar um DVD ao vivo.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Bilheto. Os valores variam de R$ 115 a R$ 480.

Além dos cinco integrantes apresentando seus repertórios clássicos em formato desplugado, o show contará com a participação de orquestra e de músicos convidados especiais, para celebrar o legado da banda e seus mais de trinta anos de carreira.

O guitarrista e fundador do quinteto, Rafael Bittencourt garante uma boa apresentação. “Esse show acústico para mim é um sonho realizado, desde a época do André Matos fazíamos acústicos em lojas de discos e até shows acústicos. Sempre quis gravar algo, que não precisa ser exclusivamente com instrumentos acústicos, mas versões suaves e elegantes das músicas do Angra. Nossa ideia é mostrar as músicas em sua essência, despidas dos estereótipos do heavy metal, bumbos rápidos, solos de guitarra e agudos incríveis. Gostaria de provar para as pessoas que, mesmo sem esses elementos, que são marcantes em nosso estilo, as músicas permanecem boas, ricas com suas harmonias, melodias e letras”.

Para o experiente músico, finalmente realizar esse sonho justamente em Curitiba tem um sabor ainda mais especial. “Poder fazer isso na Ópera de Arame, em Curitiba, é mais um sonho realizado! É um dos teatros mais bonitos do Brasil, e é também uma experiência incrível para o público”, diz Rafael.

Serviço

Acústico do Angra em Curitiba e gravação de DVD

Data: 12 de agosto de 2022 (sábado)

Local: Ópera de Arame – Rua João Gava, 920 – Abranches

Classificação etária: 18 anos

Horário: 19 horas (abertura dos portões), 21 horas (início do show)

Ingressos

Pista Meia

Pista Meia – Lote 4: R$ 115

Pista Inteira

Pista Inteira – Lote 4: R$ 220

Holy Stage Experience Promocional*

Holy Stage + 1kg de alimento – Lote 1: R$ 480

Holy Stage – Ingresso em área reservada dentro do palco + show exclusivo

** Os setores possuem cadeiras sem marcação

