Pela primeira vez no Brasil, Super Tramp Experience está percorrendo diversas cidades do país. A única banda reconhecida pelo co-fundador Roger Hodgson toca em Curitiba neste sábado (29), a partir das 21h, no palco do Teatro Positivo. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 150, via Disk Ingressos.

A banda europeia, considerada o melhor tributo ao Supertramp do mundo, é formada por Antoine Oheix (vocal e teclados), Alan Valley (guitarra, teclados e backing vocal), David Martin (saxofone, teclado, coros), Jean-Claude Givone (baixo, coros), Stéphane Glory (bateria).

+ Leia mais: Festival Direto no Fogo tem costela, porco no rolete e carneiro no buraco ao lado de Curitiba

O Super Tramp Experience busca transmitir o som, a energia e a emoção o mais fielmente possível da lendária banda inglesa num espetáculo de quase duas horas.

Não faltarão no repertório sucessos como “The Logical Song”, “Dreamer, School”, “Goodbye Stranger”, “Fool’s Overture”, “Crazy”, “Hide In Your Shell”, entre outros. Além de Curitiba, a banda passará por Criciúma, Tubarão, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, São José dos Campos, Vitória, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto.

A produção do show em Curitiba fica por conta da MCA Concerts.

SERVIÇO

O que? Super Tramp EXPERIENCE

Quando? 29 de julho de 2023 (sábado)

Onde? Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido), às 21h

Quanto? os ingressos variam de R$ 150 a R$ 360, de acordo com o setor e modalidade escolhidos + taxa administrativa. www.diskingressos.com.br.

Descontos Promocionais:

Clube Gazetado Povo: Desconto de 50% sobre o valor de inteira

Clube Disk Ingressos: Desconto de 50% sobre o valor de inteira

Curitiba Cult: Desconto de 50% sobre o valor de inteira

Condom VIP: Desconto de 50% sobre o valor de inteira

