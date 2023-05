Três cursos gratuitos de cinema em Curitiba estão com inscrições abertas

Além dos mais de 80 filmes que serão exibidos nas salas de cinema do Cine Passeio, Teatro da Vila e Cineplex Shopping Novo Batel, o festival Olhar de Cinema, que começa no dia 14 de junho, traz nesta 12ª edição três oficinas gratuitas que abordam diferentes aspectos do universo cinematográfico.

Os participantes terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em cursos ministrados por especialistas. As aulas acontecerão na sala de cursos do Cine Passeio, da Prefeitura de Curitiba. As inscrições estão abertas até sexta-feira (02) e devem ser feitas no e-mail producao@grafoaudiovisual.com. Mais detalhes aqui.

LEIA TAMBÉM:

>> Melhor queijo do Paraná será escolhido em premiação em Curitiba

>> Novo parque em Curitiba vai estar pronto em 2024; Tudo que se sabe até agora

Para iniciantes

A primeira oficina, Engenharia do Roteiro: Bases Estruturais Narrativa, é voltada para iniciantes. Os participantes aprenderão práticas de construção de uma estrutura narrativa clássica, que serve de base para a escrita de um roteiro de qualidade. As aulas serão ministradas por Henrique dos Santos, nos dias 15 e 16 de junho, das 14h às 17h.

Já a oficina A Preparação para A-TUA-AÇÃO, é dedicada aos interessados nos processos de produção cinematográfica. Em dois encontros, Jaciara Rocha irá abordar reflexões sobre atuação no cinema, bem como a relação e o papel do diretor na preparação do elenco. As aulas acontecerão nos dias 17 e 18 de junho, também das 14h às 17h.

Terror Feminista é a última oficina e tem como público-alvo estudantes e profissionais do audiovisual. Ministrada por Cíntia Domit Bittar, a oficina aborda a construção da narrativa e dos personagens, a visão da direção, a contextualização histórica e os dados de mercado. As aulas ocorrerão nos dias 19 e 20 de junho, das 14h às 17h.



Serviço

Oficinas de Cinema no Cine Passeio

Rua Riachuelo, 410 – Centro



Engenharia do Roteiro: Bases Estruturais Narrativa

15 e 16 de junho, das 14h às 17h



A-TUA-AÇÃO

17 e 18 de junho, das 14h às 17h



Terror Feminista

19 e 20 de junho, das 14h às 17h

Inscrições até sexta-feira (02), pelo e-mail: producao@grafoaudiovisual.com (assunto: Inscrição Oficina). A mensagem deve conter as seguintes informações:



• Oficina de interesse

• Nome completo

• E-mail

• Telefone

• Data de Nascimento

• CPF

• Auto declaração de raça

• Auto declaração de gênero

• Profissão

• Um breve texto relatando porque gostaria de participar da oficina

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!