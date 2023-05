Curitiba vai ganhar um nova área verde em 2024. O Parque da África será construído pela prefeitura de Curitiba ao lado da Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho. O anúncio foi feito pelo vice-prefeito e secretário de Estado da Cidades, Eduardo Pimentel, na noite de terça-feira (30)

O novo parque em Curitiba contará com uma área total de 65 mil metros quadrados, onde atualmente é usada para guardar equipamentos do município.

“Ao lado da Praça Zumbi dos Palmares existe uma grande área da prefeitura que hoje é usada para guardar equipamentos da cidade e ali vamos fazer mais uma área de integração para a comunidade que vive na Regional Pinheirinho, para que as famílias e os jovens possam praticar esportes e ter momentos de lazer e divertimento”, disse Eduardo Pimentel.

O anúncio do Parque da África aconteceu no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Vinte de Setembro que contou com a presença de 250 pessoas.

