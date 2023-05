Melhor queijo do Paraná será escolhido em premiação em Curitiba

A 1ª edição do Prêmio Queijos do Paraná será realizada nesta quinta-feira, 1º de junho, data em que também é comemorado o Dia Mundial do Leite. O evento, acontece no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, onde o corpo de jurados irá avaliar os 323 produtos inscritos, em 16 categorias. Ao longo do dia, haverá também uma programação com minicursos e palestras abertas ao público.

Lançado em setembro de 2022, o Prêmio Queijos do Paraná é promovido por um comitê gestor, formado pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Sebrae-PR e Sindileite-PR, com apoio de 28 entidades. As inscrições no concurso foram destinadas a produtores de queijo de todas as regiões do Paraná, desde pequenas empresas queijeiras até grandes indústrias do estado.

“O Paraná é o segundo maior produtor de leite do país, são 4,5 bilhões/ano. Dos 12 milhões de litros de leite produzidos por dia, cerca de 5 milhões são para produção de queijo no estado”, afirma Ronei Volpi, um dos idealizadores da premiação e presidente da Comissão Técnica (CT) de Bovinocultura de Leite da FAEP.

Apesar disso, Volpi explica que o Paraná, diferentemente de Minas Gerais, tem pouca tradição no que diz respeito à produção de queijos e, por isso, um dos objetivos da premiação é trazer visibilidade e valorização do laticínio frente aos consumidores, além de ajudar o pequeno produtor a sair da informalidade.

“Resolvemos criar o prêmio para promover o grande setor de laticínio que nós temos. Mostrar também que o Paraná tem reconhecimento como produtor de queijos para mercado”, comenta.

Entre as 16 categorias, a que teve maior número de concorrentes reúne queijos do tipo minas artesanal ou colonial, um total de 72 inscritos. A categoria de criações especiais – como os queijos aromatizados ou condimentados com outros ingredientes, doces, ervas ou café – teve 57 inscritos. Os demais participantes, estão distribuídos entre outras categorias.

Como vai funcionar a avaliação dos queijos

Foto ilustrativa: Adobe Stock

A avaliação será feita por 60 jurados, entre técnicos, funcionários, jornalistas e profissionais de outras especialidades que passaram por cursos de capacitação promovidos pela própria organização do Prêmio Queijos do Paraná. Os queijos serão distribuídos em mesas, em local apropriado, em uma sala específica no MON, onde somente os jurados terão acesso a um QR Code disponível ao lado de cada produto para avaliação. Os nomes dos concorrentes não foram divulgados antecipadamente para garantir a imparcialidade e credibilidade do processo.

Ao longo da avaliação, durante o período da manhã, o júri vai analisar os inscritos a partir de critérios técnicos e sensoriais, de acordo com a categoria inscrita. Cada queijo receberá pontos de 0 a 20, sendo que os produtos que obtiverem 18 pontos ou mais serão premiados com medalha de ouro. Para receber medalha de prata, é preciso fazer pelo menos 16 pontos. O bronze fica para os que atingirem 14 pontos. Segundo Volpi, os inscritos não concorrem um contra o outro. Serão premiados de acordo com a pontuação, “podendo ter mais que apenas um ganhador de medalha de bronze, prata e ouro”, explica.

Em uma segunda etapa da avaliação, no auditório do MON, os queijos condecorados com medalha de ouro passarão por uma nova análise, em que jurados especializados irão premiar os produtos com o selo super ouro. Uma vez que essa seleção seja feita, o melhor queijo escolhido pelo júri entre os produtos reconhecidos com o super ouro será revelado na cerimônia de premiação.

“Nossos queijos sempre chamaram a atenção pela qualidade, ganhando até prêmios internacionais. Agora, eles são celebrados aqui no Paraná, também. Essa iniciativa visa reconhecer a excelência dos nossos queijos”, destaca Ágide Meneguette, presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Todos os participantes, após a premiação, irão receber um feedback e apontamentos acerca do seu produto. Já os vencedores poderão usar o selo na embalagem de seus produtos de acordo com a medalha recebida. Os prêmios também incluem consultoria de gestão e de design de embalagem, incluindo treinamentos voltados ao processo de produção.

Programação

A programação da 1ª edição do Prêmio Queijos do Paraná também inclui cinco palestras com profissionais e especialistas do setor de lácteos, realizadas no auditório do museu. Cultura para queijos, inovações em tecnologias em lácteos, oportunidades no mercado de lácteos, biopreservação de queijos e oportunidade para exportações de lácteos estão entre os temas que serão abordados.

Também serão realizados cinco minicursos gratuitamente, em parceria com o Senac-PR, uma das entidades apoiadoras do evento. Serão três minicursos sobre montagem de tábuas de queijos, um sobre harmonização de queijos e vinhos e um sobre harmonização de queijos e cervejas. Serão disponibilizadas 20 vagas para cada minicurso e, para participar é necessário se inscrever no site: sistemafaep.org.br/premio-queijos-do-parana.

Serviço

1ª edição do Prêmio Queijos do Paraná

1º de junho

Das 8h às 17h30

Museu Oscar Niemeyer (MON)

R. Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba/PR

