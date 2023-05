Sidney Magal, de 72 anos, teve um sangramento no cérebro, informou nesta terça-feira, 30, o Hospital do Coração (Hcor), na zona Sul de São Paulo, onde o cantor está internado.

De acordo com o boletim divulgado pelo hospital, ele teve um “sangramento talâmico”, ou seja, um “sangramento espontâneo agudo no cérebro, muitas vezes relacionado à hipertensão arterial”. Os médicos que cuidam do artista informaram ainda que ele não sofreu sequelas.

Apesar do filho do cantor, Rodrigo Magalhães, ter dito ao jornal na última segunda-feira, 29, que ele poderia ter alta nesta terça, o boletim médico destaca que ainda não há previsão para Magal deixar o hospital.

Leia a nota completa:

“O paciente Sr. Sidney Magal apresenta boas condições clínicas. Após realização de exames diagnósticos, foi constatado pequeno sangramento talâmico (sangramento espontâneo agudo no cérebro, muitas vezes, relacionado à hipertensão arterial). O episódio não trouxe sequelas ao paciente. O paciente ficou em observação por 72 horas na Unidade de Terapia Intensiva, apresentou boa evolução e, a partir de agora, seguirá em acompanhamento das equipes médicas na Unidade de Internação do Hcor, sem previsão de alta hospitalar.”

