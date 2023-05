Lembra da abertura de “Mulheres Apaixonadas”? A novela fez sucesso com fotos das mulheres anônimas em momentos especiais, como o casamento ou com a família com a música “Pela Luz dos Olhos Teus”, interpretado por Tom Jobim e Miúcha, ao fundo. Pois então, a Globo retorna novamente com a campanha e o público poderá participar e aparecer na abertura da novela que será exibida a partir desta segunda-feira (29), no Vale a Pena Ver de Novo.

Como participar?

Basta enviar sua foto para este link nos formatos jpeg, gif ou png, no tamanho de no máximo 100 MG. As imagens passarão por uma seleção da equipe da novela.

Sucesso!

Exibida originalmente no antigo horário das oito em 2003, a campanha recebeu na época mais de 100 mil retratos, e, a cada 15 dias, as vinhetas eram atualizadas.

Sobre a novela

“Mulheres Apaixonadas” é uma novela de Manoel Carlos e estrelada por Christiane Torloni, José Mayer, Tony Ramos, Susana Vieira, Giulia Gam, Marcello Antony, Helena Renaldi e Dan Stulbach.

