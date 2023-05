A ‘Festa em Louvor do Divino Espírito Santo‘, tradicional festa religiosa e cultural de Guaratuba, contará com uma apresentação especial do Padre Fábio de Melo no dia 15 de julho. Com o tema “Com a graça do Divino Espírito Santo construímos um mundo de paz”, a celebração acontecerá de 13 a 23 de julho, no Café Curaçao.

LEIA MAIS – 7 curiosidades sobre o McDonald’s: a Tribuna conheceu a cozinha deles

Com a turnê “Este sou Eu”, o Padre Fábio de Melo reúne clássicos e composições autorais que se tornaram sucessos ao longo de 25 anos de carreira musical, e mistura a palavra e canção. Ele apresentará as canções “Nas Asas do senhor”, “Onde Deus Possa me ouvir”, “Trem Bala”, “Deus cuida de mim”, “Tudo é do pai”, “Era uma vez” e “Este sou eu”. A apresentação do padre será às 21h.

LEIA AINDA – Mais radares nas estradas! Paraná amplia fiscalização em rodovias estaduais

Os ingressos para o show, que integra a programação da Festa do Divino 2023, estão à venda pelo site Blue Ticket a partir de R$ 60 (meia-entrada) + taxa administrativa.

Serviço

Quando: Festa em Louvor do Divino Espírito Santo, de 13 a 23 de julho

Show Padre Fábio de Melo, 15 de julho, a partir das 21h

Onde: Café Curaçao

Av. Brejatuba, 500, Guaratuba

Ingressos: a partir de R$ 60



Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!