Na última semana, a reportagem da Tribuna do Paraná foi convidada pelo McDonald’s para conhecer o interior da cozinha de uma das lojas, que fica no bairro Cabral, em Curitiba. Afinal, qual o segredo por trás dos tradicionais sanduíches que mantém o mesmo sabor e mesma receita por décadas ao redor do mundo?

Hambúrguer de minhoca? Nada disso! O McDonald’s do Cabral nos recebeu de portas abertas, ou melhor, pelo projeto Cozinha Aberta. Conhecemos melhor como os hambúrgueres são feitos, onde os ingredientes são armazenados, como é o esquema de limpeza de utensílios, higiene dos funcionários, montagem dos lanches. Confira tudo a seguir:

1- A cozinha do McDonald’s é aberta ao público

Não só a Tribuna, mas qualquer pessoa que queira conhecer como é a higiene e o funcionamento de uma cozinha do McDonald’s pode saber como é todo o processo de produção dos lanches. Isso porque o Méqui tem um projeto chamado Portas Abertas.

Basta conversar com um funcionário de qualquer loja e pedir para conhecer a cozinha. A recomendação é, para não prejudicar o andamento da cozinha e até mesmo para que a visita ao Méqui seja feita com calma, evitar horários de pico do almoço e jantar.

2- O segredo das batatinhas crocantes

Se tem uma batatinha sequinha e bem crocante é a do Méqui. Mas afinal, como elas seguem sempre o mesmo padrão? Nós descobrimos! Todas as batatas chegam cortadas e congeladas nos restaurantes. Elas chegam de caminhão e vão para uma câmera fria, seguem congeladas até o momento em que entram na fritadeira. E para manter o mesmo padrão, ficam imersas em óleo quente por exatamente 3 minutos e 10 segundos.

3- Higienização das mãos a cada 40 minutos

Entrar na cozinha do Méqui, assim como de qualquer outro restaurante, é preciso estar limpo e equipado. Na cabeça, uma redinha para evitar queda de fios de cabelo nos lanches. Também não se pode usar brincos, anéis, alianças, relógios, pulseiras, etc. Mãos e antebraços sem acessórios.

O uso do avental também é essencial, protege quem trabalha na cozinha e também mantém a higiene. Logo ao entrar na cozinha, limpeza completa das mãos e antebraço: água e sabão neles. Para finalizar, uso de álcool gel.

No Méqui, um alerta a cada 40 minutos lembra a todos os funcionários de higienizar as mãos novamente. O botão de alerta só é desligado quando o líder da cozinha garante que todos passaram pela limpeza. Claro que também, quando alguém vai até o banheiro, é imprescindível a higiene das mãos no retorno ao posto de trabalho.

4- Funcionários almoçam arroz e feijão

Você acha que os funcionários do McDonald’s almoçam Big Mac todos os dias, batatinha, Mc Flurry e tortinha de maçã? Nada disso. Os almoços dos funcionários seguem um cardápio específico, elaborado por um nutricionista. Os almoços são variados, mas seguem a linha ‘comidinha caseira’: arroz, feijão, salada de folhas e também legumes, uma proteína leve e fruta de sobremesa.

5- Pães chegam congelados nos restaurantes

São vários sanduíches no Méqui, e também são vários os tipos de pães. Eles chegam, assim como as batatinhas e as carnes, congelados nos restaurantes. Vão direto para a câmera fria. Os pães, são descongelados lentamente e antes de virar sanduíche, são tostados levemente numa grande máquina segundos antes do lanche ser finalizado. Afinal, bastam poucos segundos para que um Big Mac, ou outro tipo clássico de sanduíche, seja montado.

6- Refrigerantes atravessam a cozinha

O refrigerante que você compra no supermercado e o refri que você compra no Méqui são iguais. A diferença é que no restaurante fast food, o xarope do refrigerante é armazenado numa sala que fica aos fundos da cozinha. Esse xarope atravessa parte da cozinha através de tubos e chega na máquina de refrigerante, onde, misturado com água e gás carbônico, é finalizado.

7- Quantidade exata de molho e salada

Sabe aqueles tubos de molho de lanchonete simples, onde você pode apertar a quantidade de quiser? No McDonald’s, isso não acontece. As bisnagas de molho são especiais e a medida exata para o lanche sai de cada tubo.

Com as saladas, alface, tomate, cebola, a montagem é manual, mas segue também um padrão. O montador tem a noção da quantidade ideal de alface e cebola, por exemplo, no Big Mac.

