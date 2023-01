O Shopping Curitiba traz um evento inédito para as férias da garotada. É o Garfield Mania, uma arena temática do gato mais famoso do mundo e apaixonado por lasanha. As crianças poderão se divertir em um escorregador inflável com mais de 6 metros de altura, além de uma piscina de bolinhas. A atração está localizada na plataforma central do shopping, no piso L2, até o dia 5 de março.

+Leia mais! Oito atrativos ao ar livre para curtir com a família em Curitiba e região

O funcionamento de segunda a sábado é das 10h às 22h00. Aos domingos, das 12h às 20h00. O ingresso para a brincadeira custa a partir de R$ 40 (para 30 minutos no parque). Menores de 5 anos de idade pagam, mas precisam estar acompanhados de responsável (acompanhante não paga).

+Atrações pra criançada! Fazenda Urbana de Curitiba é opção de passeio diferente nas férias; Conheça!

+ Que delicia! Cinco sobremesas incríveis em Curitiba para provar nas férias; Tem até sorvete unicórnio!

Garfield Mania em Curitiba

Local: Shopping Curitiba (piso L2)

Data: de 13 de janeiro a 5 de março

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h00 | aos domingos, das 12h às 20h00.

Valores: 0 a 30 minutos: R$ 40,00.

31 a 60 minutos: R$ 50,00.

61 a 90 minutos: R$ 60,00.

91 a 120 minutos: R$ 70,00.

Será cobrado R$ 1,00 pelo minuto adicional, após 2 horas.

Veja que incrível