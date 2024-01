Neste sábado (03), o Shopping Estação, localizado no bairro Rebouças, em Curitiba, promove o Bailinho de Carnaval, evento gratuito e voltado para as crianças. A programação da tradicional ação começa às 14 horas.

Já na abertura da festa serão entregues os Kits Folia, com confete e serpentina, para os primeiros inscritos que chegarem ao local, por ordem de chegada. A partir das 14h30, a banda Tupi Pererê, conhecida na cidade pelas apresentações lúdicas e carnavalescas, começa a animar a festa.

Durante o evento, das 14 horas às 17h15, uma equipe especializada fará pintura de rosto nos camarins de pintura. E às 15h30 haverá desfile de fantasias e também brincadeiras.

A festa, que tem o apoio da Mili, é aberta ao público. Entretanto, quem quiser garantir o Kit Folia, deve se inscrever até o dia 01 de fevereiro e chegar cedo, pois os kits são limitados às primeiras 500 pessoas inscritas que chegarem ao evento. A distribuição será por ordem de chegada.

Serviço

Bailinho de Carnaval do Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

Dia 03 de fevereiro, a partir das 14 horas

Incrições para ganhar o Kit Folia

