Roda-gigante de Natal é montada no Centro de Curitiba! Saiba quando abre ao público

A roda-gigante que é uma das atrações do Natal de Curitiba começou a ser instalada neste domingo (17), no calçadão da Rua XV de Novembro, próximo à Praça Osório, no Centro da capital. Com patrocínio de O Boticário, o equipamento com 20 metros de altura compõe a programação, de 22 de novembro a 23 de dezembro, do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024.

Considerado o maior da história, o evento conta com mais de 180 espetáculos, concertos, corais, missas, autos e encenações públicas e gratuitas aos moradores e visitantes. Na ampla programação cultural e festiva na capital, estão previstos ainda seis espetáculos inéditos produzidos pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

As equipes da Prefeitura iniciaram também, neste fim de semana, a montagem da Árvore de Natal da Volvo, no Centro Cívico. Com 18 metros de altura, o imponente pinheiro será instalado na rotatória ao lado do Palácio 29 de Março, sede da administração municipal.

Atrações abertas

A roda-gigante da Rua XV de Novembro, a Árvore de Natal da Volvo e as demais atrações e decorações do Natal de Curitiba serão abertas ao público, simultaneamente, no dia 22 de novembro. As decorações natalinas permanecem na cidade até 7 de janeiro.

Visão panorâmica

Roda-gigante O Boticário é montada no Centro de Curitiba. Foto: Hully Paiva/SMCS

A roda-gigante montada pelo O Boticário fica ao lado do Edifício Garcez, o primeiro “arranha-céu” de Curitiba, próximo à Praça Osório. Com 20 metros de altura, o brinquedo oferece uma visão privilegiada do calçadão de pedestres mais famoso do Brasil.

O equipamento tem 16 cabines com capacidade para quatro pessoas cada uma. Aberta ao público durante toda a programação do Natal de Curitiba 2024, a bela estrutura permite uma vista panorâmica da cidade, diversão e pura contemplação.

Árvore da Vida

Próxima ao chafariz do calçadão da Rua XV, entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, nas imediações da roda-gigante, moradores e visitantes poderão contemplar ainda a tradicional Árvore da Vida. A atração também é patrocinada pelo O Boticário.