Natal do Palácio Avenida terá apenas duas apresentações; veja o tema de 2024

As históricas janelas do Palácio Avenida, em Curitiba, estão preparadas para dar vida a um dos corais natalinos mais queridos do Brasil. Nos dias 13 (ensaio), 14 e 15 de dezembro (apresentações oficiais), o Natal do Bradesco traz a magia do tema “ABRALAÇOS”, prometendo encantar quem passa pelas ruas do Centro da capital paranaense com luz, música e o espírito acolhedor do Natal.

Nesta edição, o espetáculo destaca o poder dos laços que se abrem e dos abraços que se encontram, exaltando a força das conexões humanas. A magia e a tradição ganham vida com o talento de um coral de 90 crianças, entre 6 e 12 anos, de instituições de acolhimento da cidade. Karina Freitas, diretora criativa, explica que a narrativa foi pensada para inspirar as conexões com o próximo, consigo e com o mundo.

“A história traz Papai Noel e uma criança em uma jornada por três laços mágicos – confiança, empatia e solidariedade – que, segundo traz a lenda do enredo, podem transformar qualquer momento em uma lembrança inesquecível”, destaca.

O público será convidado a embarcar em uma jornada de autoconhecimento e esperança, onde as verdadeiras protagonistas, as crianças do coral, revelam um universo de magia, amor e união, compartilhando abraços que entrelaçam os corações de todos os presentes. Nathalia Garcia, diretora de marketing e CRM do Bradesco, diz que a intenção é “proporcionar uma experiência natalina que emocione e toque o coração das pessoas, com olhares mais generosos e acolhedores ao próximo, mostrando que por meio de nossas atitudes e do cuidado com o outro podemos contribuir para termos um mundo melhor”.

No repertório, há 14 faixas que misturam as já conhecidas canções natalinas com outros ritmos musicais. Para 2024, serão quatro novas músicas, sendo elas: Lá vem Papai Noel, do Palavra Cantada, Depende de nós, do Ivan Lins, Amigo Estou Aqui, do Toy Story e Então é Natal da Simone, além da Jingle Bell Rock, em inglês.

Anjos voluntários

Como parte importante do Natal do Bradesco, o espetáculo conta com a participação especial dos chamados “Anjos do Natal”, que, neste ano, terá um time de 100 funcionários voluntários do Bradesco que acompanham os coralistas nas apresentações para garantir a segurança e o bem-estar das crianças antes, durante e depois do espetáculo.

Transmissão ao vivo

O Natal do Bradesco no Palácio Avenida será transmitido ao vivo pelo canal oficial do

Teatro Bradesco no YouTube. No sábado (14), a partir das 20h15, espectadores de todo o Brasil e do mundo poderão acompanhar essa celebração especial.

O espetáculo conta também com tradução em Libras e audiodescrição, além de monitores no local para o atendimento de pessoas com deficiência. Para quem for assistir ao evento pelo canal do YouTube do Teatro Bradesco, as funcionalidades de tradução em Libras e audiodescrição também estarão disponíveis, reforçando a missão do banco em criar um belo espetáculo, acessível e marcante para todos.

O Natal do Bradesco em Curitiba tem direção de criação de Karina Freitas, direção

artística de Dídi Castanho, Dulce Primo como maestrina, Camilo Carrara como arranjador. A produção geral é da FanClub Brasil.