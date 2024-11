Shoppings de Curitiba ganham decoração de Natal! Veja as atrações já inauguradas

Os shoppings de Curitiba já começaram a inaugurar as decorações e atrações do Natal de 2024. Com um cortejo natalino e desfile do Papai Noel, que aproveitou para anotar os pedidos de Natal dos curitibinhas, a primeira estreia da decoração aberta foi no Shopping Curitiba, no Centro, em 2 de novembro.

O grande destaque da decoração do local neste ano é a fachada, que está totalmente iluminada, formando um cartão-postal para a cidade. Já no interior do shopping, a população encontra laços e bolas de Natal, uma árvore de quase 10 metros e o trono do Papai Noel, que também inclui um espaço para fotografar os pets.

Outro shopping a inaugurar as atividades natalinas foi o Mueller, no Centro Cívico, na última quinta-feira (7). Além dos tradicionais enfeites e o trono do Papai Noel, nesse ano o shopping preparou um parque de Natal, que conta com uma roda-gigante com 6 metros de altura, montanha-russa e minicarrossel. A passarela para o estacionamento também recebeu uma iluminação especial para celebrar a data.

Decoração de Natal no Shopping Mueller. Foto: Daniel Castellano / SMCS Decoração de Natal na passarela do Shopping Mueller. Foto: Daniel Castellano / SMCS Brinquedos na decoração de Natal no Shopping Mueller. Foto: Divulgação Decoração de Natal no Shopping Curitiba. Foto: Daniel Castellano / SMCS Decoração de Natal no interior do Shopping Curitiba. Foto: Divulgação Decoração de Natal no Shopping Pátio Batel. Foto: Divulgação

Na sexta-feira (8) foi a vez do Shopping Jardim das Américas, com uma inauguração com direito à Caravana do Papai Noel, que percorreu um trajeto de 25 ruas para levar o encanto do Natal aos entornos do centro de compras, no bairro de mesmo nome. Com o tema Jardim Musical, a decoração é inspirada na natureza e na harmonia da música, e também inclui brinquedos, trenzinho e parquinho para as crianças.

Outros shoppings aproveitaram para inaugurar as suas decorações na última semana, como o Palladium, na quinta-feira (7), o Jockey Plaza, na sexta-feira (8), e o São José e o Boulevard, no sábado (9).

Próximas inaugurações

Do outro lado da cidade, no Mossunguê, o ParkShoppingBarigüi entra oficialmente no clima natalino nesta semana, na quarta-feira (13). Com o nome ParkShoppingBarigüi Station, a decoração deste ano terá uma temática lúdica de trens, com um cenário composto por ursos e soldadinhos. A partir da sexta-feira (15), os curitibinhas também vão poder conhecer o trono do Papai Noel, em um espaço para brincadeiras com jogos, escorregador e mesas para atividades recreativas.

Outra inauguração programada para essa semana acontece na quinta-feira (14) às 19h30, no Shopping Estação, no Rebouças. A celebração terá uma apresentação especial, com atores e bailarinos que irão preparar o palco para a chegada do Papai Noel.

Atrações no Parque Barigui

O ParkShoppingBarigüi também patrocina outras duas importantes atrações: a árvore de Natal e o show de drones, ambos no Parque Barigui. Uma das mais altas e tradicionais da cidade, a árvore terá 25 metros de altura, enquanto o show de drones foi ampliado neste ano, com a participação de 600 drones – ano passado foram 125.

Serviço

Natal nos shoppings de Curitiba

Shopping Curitiba

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2.300 – Centro

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h

Decoração de Natal em funcionamento

Shopping Mueller

Endereço: Av. Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 14h às 20h

Decoração de Natal em funcionamento

Shopping Jardim das Américas

Endereço: Av. Nossa Sra. de Lourdes, 63 – Jardim das Américas

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 12h às 21h

Decoração de Natal em funcionamento

ParkShoppingBarigüi

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 12h às 20h

Inauguração na quarta-feira (13/11)