Confira a programação completa de Natal em Curitiba; 180 espetáculos

Com apresentações inéditas, a programação cultural do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024 é a maior de toda a história do evento na capital paranaense. De 22 de novembro a 23 de dezembro, serão mais de 180 espetáculos, concertos, corais, missas com a Camerata Antiqua, autos e encenações em espaços públicos.

Seis espetáculos produzidos pela Fundação Cultural de Curitiba são inéditos e têm em comum, como personagens centrais, os anjos da Anunciação.

As novidades estarão já na estreia da programação, no dia 22 de novembro, no Centro Histórico. O Auto da Anunciação do Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo será conduzido por 15 anjos, que percorrerão o trecho entre a Praça Garibaldi e o Largo da Ordem. Um deles é o boneco de um anjo gigante.

Nas sacadas dos prédios históricos surgem outras cenas natalinas, com atores e músicos. Na apoteose final, os anjos cantam glórias e corais entoam músicas de Natal em um palco montado no Largo da Ordem, tudo com muito brilho e efeitos de som e iluminação.

Ana Botafogo participa de programação de Natal em Curitiba

Também no Centro Histórico, as Ruínas de São Francisco serão palco do tradicional balé O Quebra-Nozes, com a participação da bailarina Ana Botafogo, e do inédito Largo das Óperas, uma experiência inesquecível com versões compactas de clássicos como La Bohème, O Elixir do Amor e La Traviata.

Ineditismo também é a marca do espetáculo na Escola de Sustentabilidade – Bosque Gutierrez. Lá, a encenação baseia-se em poemas de Helena Kolody e Olavo Bilac sobre a Estrela de Belém, com canções entoadas por anjos espalhados no palco, nas passarelas e em barcos pelo lago.

O espetáculo na Catedral Basílica tem como destaque uma projeção mapeada na fachada externa, mais coro e orquestra no interior da igreja. No Memorial Paranista, dois grandes corais cantarão músicas natalinas famosas em O Grande Concerto Natalino.

Nas dez regionais administrativas da cidade, quatro anjos contam para as crianças como é bela a época do Natal, seu significado e o nascimento de Jesus.

O Parque Tanguá, que tradicionalmente encerra o roteiro de apresentações, será o cenário para o espetáculo Noite do Coração, em alusão ao tema do Natal 2024 – Nosso Coração Está em Festa. O espetáculo reúne teatro, dança, ópera, circo e imaginação.

Parques de Curitiba recebem atrações de Natal

O Jardim Botânico, pela primeira vez, receberá um espetáculo cênico, o Auto de Natal das Etnias, que no ano passado estreou no Memorial Paranista. O ponto de partida é o clássico Um Conto de Natal, de Charles Dickens, para uma encenação que celebra a união de todos os povos.

O circuito dos parques Barigui e Náutico ganhou mais atrações. No Barigui, em um palco, atores, cantores e bailarinos contam a história do nascimento de Jesus como uma celebração de encontro.

O Parque Náutico terá o tradicional drive-thru, com diversas estações natalinas, portais iluminados, árvores de natal, banda de papais noéis e as encenações das três fases da história da Natividade: a anunciação, a visita de Maria à sua prima Isabel e o presépio de Natal, todos interpretados por atores.

No Passeio Público, o Auto de Adoração dos Reis Magos na Ilha da Ilusão mais uma vez fará a alegria das crianças e suas famílias. Atores e cantores mostram a chegada dos reis magos à manjedoura, onde Maria e José embalam e acalentam o Menino Jesus recém-nascido.

A programação também inclui um grande concerto de Natal com a Camerata Antiqua de Curitiba e a cantora Carmem Monarcha, no Teatro Guaíra; a tradicional Cantata de Natal do Bairro Novo; a Festa das Lanternas, no Bosque Alemão; encenação da ópera João e Maria, no Teatro Regina Casillo; o Grande Natal Místico, no Memorial de Curitiba; o concerto nas janelas do Instituto de Educação; o Natal na Defensoria Pública; o Natal da Família Madalosso; missa do Padre Reginaldo; missas na Igreja das Carmelitas e na Capela da Glória; espetáculo natalino no Santuário São José (Capão Raso); e o espetáculo de Patinação FootWork Estrelas do Natal, na quadra coberta da Praça Oswaldo Cruz.

Programação do Natal de Curitiba 2024

1. IGREJA DAS CARMELITAS

Missa de Natal

Dia 22 de novembro, 17h



2. CATEDRAL DE CURITIBA

Espetáculo de Natal com Projeção Mapeada, mais coro e orquestra no interior da Igreja.

De 7 a 13 de dezembro – 3 sessões, 19h30, 20h30 e 22h (exceto no dia 7 de dezembro, quando a primeira sessão é fechada)



3. AUTO DA ANUNCIAÇÃO DO NASCIMENTO DO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO

Largo da Ordem – São Francisco

Abertura dia 22 de novembro, 19h30

Dias 26, 27, 28 e 29 de novembro, 19h30



4. ESTRELAS DE NATAL – Espetáculo de Patinação FootWork

Praça Oswaldo Cruz (quadra coberta)

Dias 27, 28 e 29 de novembro, 20h



5. NATAL: NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM FESTA

Parque Barigui

De 29 de novembro a 22 de dezembro

Quartas, quintas e sextas-feiras, 19h30

Sábados e domingos (duas sessões), 19h30 e 21h

No dia 29 de novembro o espetáculo excepcionalmente começará às 20h30



6. AUTO DA ADORAÇÃO DOS REIS MAGOS NA ILHA DA ILUSÃO

De 28 de novembro a 22 de dezembro – Ilha da Ilusão/Passeio Público

O espetáculo acontece de quinta-feira a domingo, sempre às 19h30

7. DRIVE THRU NATAL DE LUZ

Parque Náutico

De 5 a 22 de dezembro

De terça a domingo, das 19h às 22h



8. A ESTRELA DE BELÉM INSPIRADA PELA POESIA DE HELENA KOLODY E OLAVO BILAC

Escola de Sustentabilidade

Dias 23 a 27 de novembro, 19h30



9. LARGO DAS ÓPERAS

Ruínas de São Francisco

Dias 28, 29 e 30 de novembro, 20h – La Bohéme

Dias 2, 3 e 4 de dezembro, 20h – O Elixir do Amor

Dias 6 e 7 de dezembro, 20h – La Traviata

Dia 8 de dezembro, 19h – La Traviata



10. O GRANDE CONCERTO NATALINO E A BELEZA DO NASCIMENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO

Memorial Paranista

De 11 a 15 de dezembro, 19h30



11. AUTO DE NATAL DAS ETNIAS

Jardim Botânico

De 1 a 8 de dezembro, 19h30



12. NOITE DO CORAÇÃO

Parque Tanguá

De 18 a 23 de dezembro, 19h30



13. OS DOCES ANJOS DA NATIVIDADE CANTAM E CONTAM A GRANDE ALEGRIA DO NASCIMENTO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO

Espetáculo de Natal para as Crianças e público das Regionais de Curitiba

2/12

Regional Boa Vista, 11h

Memorial de Curitiba, 15h30



3/12

Rua da Cidadania de Santa Felicidade, 11h

Parque dos Tropeiros (CIC), 15h30



4/12

Rua da Cidadania do Boqueirão, 11h

Rua da Cidadania do Cajuru, 15h30



5/12

Rua da Cidadania da Fazendinha, 11h

Rua da Cidadania do Tatuquara, 15h30



6/12

Rua da Cidadania do Pinheirinho, 11h

Cantata de Natal do Bairro Novo, 19h



14. CANTATA DE NATAL DO BAIRRO NOVO

Rua da Cidadania do Bairro Novo

Dia 6 de dezembro, 19h



15. FESTA DAS LANTERNAS NO BOSQUE ALEMÃO

Dia 8 de dezembro, 19h

16. MISSA DO PADRE REGINALDO

Local a definir

Dia 14 de dezembro

17. ÓPERA JOÃO E MARIA, DE ENGELBERT HUMPERDINCK

Solar do Rosário – Teatro Regina Casillo

Dias 18 e 19 de dezembro, 20h

18. BALÉ O QUEBRA-NOZES, DE TCHAIKOVSKI

Ruínas de São Francisco

De 4 a 8 de dezembro, 19h30



19. O GRANDE NATAL MÍSTICO

Memorial de Curitiba Coral Cênico do Grupo Nós Em Canto – Intérpretes e músicos

De 3 a 8 de dezembro, 20h



20. CONCERTO DE NATAL COM A CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA E A CANTORA CARMEM MONARCHA

Grande Auditório do Teatro Guaíra

19 de dezembro – 20h



21. NATAL NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

Concerto com as mais belas canções clássicas de Natal cantadas por um coral iluminado nas Janelas do Instituto de Educação, voltadas para a Rua Voluntários da Pátria

De 9 a 11 de dezembro, 19h30



22. ACORDES DE LUZ

Santuário São José – Capão Raso

Espetáculo de Natal contando a visita do Anjo Gabriel a São José, após a Anunciação

Dia 14 de dezembro, 20h



23. NATAL NA DEFENSORIA PÚBLICA

Largo da Ordem Coral de Figuras Natalinas

Dias 27 de novembro e 4 e 12 de dezembro, 18h



24. REABERTURA DA IGREJA DA ORDEM

Largo da Ordem

Dia 12 de dezembro, 19h30



25. NATAL DA FAMÍLIA MADALOSSO

Espetáculo: Madalosso encantando Santa Felicidade

Dias 24, 25 e 27 de novembro e 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 e 23 de dezembro

Aos domingos 19h e nos outros dias 19h30



26. MISSA DE NATAL NA CAPELA DA GLÓRIA

Dia 24 de dezembro, 18h