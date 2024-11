Mega estrutura começa a ser montada numa das ruas mais charmosas de Curitiba

Você ja identificou do que se trata a foto acima apenas no primeiro olhar? A montagem da Árvore da Vida, atração patrocinada pelo O Boticário no Natal de Curitiba, começou neste sábado (9), no Calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro. Com 11 metros de altura, a árvore integra as atrações do Natal em Curitiba – Luz dos Pinhais 2024, considerado o maior do Brasil.

Nos próximos dias, a Árvore da Vida vai receber ainda cinco mil vasinhos de sálvias em tons verdes e vermelhos. A atração promete, mais uma vez, encantar moradores e visitantes durante a programação do Natal em Curitiba, com abertura oficial marcada para o dia 22 de novembro.

Com o tema Nosso Coração Está em Festa, o Natal em Curitiba – Luz dos Pinhais 2024 vai apresentar uma extensa agenda de atrações, repleta de luzes, música, experiências lúdicas e cenários postais incríveis. A programação de espetáculos vai até 23 de dezembro, mas a decoração permanece por 46 dias, até 6 de janeiro de 2025 (Dia de Reis).

Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS